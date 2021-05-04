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疫後首場大秀 芝加哥汽車展7月15日回歸

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥汽車展7月15日到19日登場。(芝加哥汽車展臉書)
芝加哥汽車展7月15日到19日登場。(芝加哥汽車展臉書)

伊利諾州州長普立茲克、芝加哥市市長萊特福特4日聯合宣布，芝加哥汽車大展(Chicago Auto Show)將在7月15到19日於麥克米克展覽中心(McCormick Place)舉辦，這也是去年3月新冠疫情爆發迫使該中心關閉至今，首場回歸的大型展覽，更是伊州過去一年以來，第一場大規模會展，普立茲克並預告下周應該會進一步放寬各項防疫限制。

每年固定於2月份舉行的芝加哥汽車大展，2020年雖如期舉行，但去年底主辦單位考慮新冠疫情，就已決定將2021年2月份的汽車大展延期，經過重新規劃並評估現階段疫情，4日由政府官員宣布了新的展覽日期。

展覽期間，展場內最高將僅允許一萬人在場，所有的入場券都必須透過網路購買，且嚴格依照規定時間入場，此外，今年7月的汽車展場地，將由原來的東大樓，轉移到西大樓的F展廳舉行，這處展廳室內面積有47萬平方呎，室外展場也有10萬平方呎。

所有參展的廠商、工作人員與觀眾都必須全程戴上口罩，門票會以無接觸方式遞送，入場者必須接受體測量，且需填寫醫療狀況的表格繳交。

萊特福特說，去年此時，由於疫情緊張，麥克米克中心曾一度改建為臨時醫院，經過所有人的努力，很欣慰一年後能夠以更安全的方式，讓該中心重新舉辦展覽。

普立茲克說，希望這場一年多來伊州第一場大規模展覽活動，能夠替未來幾個月的大型活動安全奠定基礎，他也提到，隨著接種疫苗的人數不斷上升，伊州疫情也出現好轉，他說，州府預計下周將放寬商家防疫規定，包括允許讓更多消費者、觀眾進入營業地點。

麥克米克展覽中心指出，今年下半年初步安排了59場活動，其中包括39場為大型展會，估計將有87萬8000人參與，也同時會帶來旅館88萬個晚上的房間住宿商機，從去年3月1日到今年1月中旬期間，麥克米克展覽中心共取消了187場活動，展覽中心發言人麥卡弗蒂(Cynthia McCafferty)說，這些活動原本預計會帶來高達16億的消費，參加人數約有200萬人。

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