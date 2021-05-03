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聯邦參議員克魯茲 取代川普成為網路巨砲

編譯組／綜合報導
克魯茲墨西哥避寒，成為T恤圖案揶揄題材。(id-Magazine)
克魯茲墨西哥避寒，成為T恤圖案揶揄題材。(id-Magazine)

德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz) ，似乎已取代川普成為網路巨砲，與各路人馬為多種事件互槓，已經結下樑子的主要對象還包括德州眾多老百姓。

1月份拜登總統宣布重回巴黎氣候協議時，克魯茲批評拜登的政策，脫口秀諧星賽斯羅根(Seth Rogan)爆粗口罵克魯茲是「X他的小丑和法西斯主義者」(f****** clown and fascist) ，兩人在推特上互槓了好幾天。由於克魯茲自認是了解流行文化(pop culture)的人，他看過許多羅根演的電影，畢竟羅根是時下最受歡迎的諧星之一，最後克魯茲承認羅根的電影通常都很有趣。

2月中旬世紀大寒流來襲，克魯茲帶著妻小飛到墨西哥的渡假勝地坎昆去避寒，消息在網路上爆發後克魯茲提前回到德州，但已有一批人在他河橡區(River Oak)的豪宅前舉牌抗議，請他辭職下台。克魯茲家的狗「雪花」(Snowflake)獨守空閨兩日，媒體猜測這隻狗可能把克魯茲最心愛的皮鞋咬成碎片。葛萊美獎得主凱茜瑪斯格瑞弗斯(Kacey Musgraves)出了一款羞辱克魯茲的T恤衫在網路上發售，把利潤捐給受災戶。

克魯茲曾經多次宣稱自己是「公主新娘」(Princess Bride)的超級粉絲，但是該片的男主角凱瑞艾威斯(Cary Elwes)卻在推特上爆料，指出整個劇組和所有演員都鄙視克魯茲，並且稱克魯茲為「大於尋常的鼠輩」ROUS(Rodent Of Unusual Size)。

「每日秀」(the Daily Show)主持人崔佛諾亞(Trevor Noah)有一天在節目上表示，他不瞭解為什麼許多人遷到德州去，他自己絕對不會搬到德州居住。克魯茲在推特上啟發諾亞，指出許多藍州的人搬遷德州，是因為德州工作機會最多。諾亞是每日秀推特帳戶現在的主人，他在網路上羞辱克魯茲以後，克魯茲表示從前的主持人不是這樣憤怒的，結果又引來上一任主持人約翰史都華(Jon Stewart)揶揄，他說「你還記得昨晚的事？你不賴喔」。

克魯茲 德州 推特

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