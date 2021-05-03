新州放鬆防疫規定 餐飲、健身房等可恢復正常營運

新澤西州 長墨菲周一宣布，新澤西與紐約和康州一起，從5月19日起取消絕大部分疫情 相關的商業限制措施，包括取消餐廳和室外集會場所的人數上限，但室內口罩和保持社交距離 規則仍將保留。

根據三州聯合發布的新規，餐館酒吧、體育館、個人服務、電影院、商店、博物館和遊樂園從19日起無入場人數上限。但由於社交距離規則，餐館之間的桌子之間必須保持六呎距離，而一些劇院和其他具有固定座位的場所將無法滿負荷運營。

墨菲指出，新規是新州自疫情以來最大限度地解綁防疫規定，「我們有信心安全地做到這一點，因為過去三周來我們新增病例持續下降，一直朝著正確的方向發展。」

新州3日報告1048例新增新冠病毒感染確診病例，單日19人染疫死亡；病毒傳播率(transmission rate)為0.46，創下一年來新低；檢測確診率也降至5.07%。

從5月19日開始，新澤西州將：

取消所有戶外聚會人數限制，儘管與會者需保持六呎的距離，無法保證距離時需戴口罩。

餐飲商家取消人數上限；當前人數限制為50％。

宗教活動場所、商店、健身房、個人護理、室內和室外遊樂園取消人數上限。

增加家庭聚會的室內人數上限，將從25人增加到50人。餐飲活動、會議、展覽和貿易展覽，最多可容納250人，只要保持社交距離即可。

具有1000個或更多固定座位的室內場地的活動的容量限制提高到50％，團體之間需至少間隔6呎。

除非進食或飲水，否則人們在所有室內活動中仍必須戴口罩。