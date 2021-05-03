失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

新冠疫苗接種人數持續增加，各地感染病毒人數也出現改善，全美餐飲業正積極準備迎來「復甦潮」，然而額外的失業補助、突然爆量的員工需求數量等因素，卻使餐廳業者陷入「找不到足夠員工」的重大挑戰，各家餐館紛紛祭出增加薪資、發簽約獎金，拓展招聘管道等方式搶人，許多單打獨鬥的中餐業者，在資金與後援均缺乏下，只能拼命號召親朋好友上陣協助。

華埠一家海鮮餐館的周末晚間，幾乎堂食桌全部客滿，然而整個餐館卻只有兩個服務人員忙碌奔波，到該餐廳吃飯的華裔 Lily說，她們一家五口從點完菜到第一道菜上桌，至少等了20多分鐘，她說，老闆說員工太難找，家裡三代人都全部叫上幫忙，「我能夠體諒他們的難處」。

在芝加哥經營三家外賣餐館的華裔東主說，不但一般前台、接電話員工難請，尤其要找廚房人手更是如大海撈針，「疫情前廚房員工月薪3500元，不難找到員工，現在我已經提高到4000元，還是到處找不到人」。

缺工情況對於新開的餐廳來說更是嚴峻，在密西根州玫瑰村(Roseville)開了兩家餐館Hopscotch、Bourbon的東主李達倫(Darren Lee)說，過去兩個月他想盡辦法招聘員工，然而不少人都說「我現在領著失業金 ，要等9月底額外補助的失業金發放結束後，才會重新上班」。

「我不能責怪他們選擇輕鬆生活」，李達倫為了解決人力問題，就推出了「簽約獎金」，只要願意上班就額外發400元，結果竟然還是無人上門。

根據聯邦勞工統計局數據，今年3月份美國 餐飲業的工作崗位增加多達17萬5800個，黑盒子勞動情報公司 (Black Box Workforce Intelligence)，到上個月14日止，數據顯示餐飲業工作機會增加非常迅速，也因此造成許多餐館「找不到人」。

丹佛市TAG餐館集團的負責人葛德(Troy Guard)說，現在整個餐飲業進入「搶人戰爭」，大家被迫彼此提高時薪，他說，光洗碗工時薪都已經漲到18到20元，而丹佛的最低時薪要求只有14.77元。