跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

透過多年的佈線、跟蹤，美國緝毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)破獲芝加哥 、紐約華人洗錢集團，首腦之一的中國 籍甘賢兵(Xianbing Gan，51歲，以下均為音譯)日前在芝加哥聯邦法庭由法官判處14年監禁，甘賢兵據信為第一位在美國受審及認罪的華人洗錢集團高層。

法庭資料顯示，由於中國人經營的洗錢服務「速度快、收費低」，過去五年來，已成為墨西哥 毒梟「清洗黑錢」的主要管道，光在2016與17年間，甘賢兵領導的組織，至少經手了墨西哥毒販非法所得的4800萬元，集團透過金融操作將此鉅額現金轉為合法資金。

頻在芝城墨裔區華人商店前面交現金遭盯上

前緝毒局主管吉佛瑞(Mark Giuffre)說，探員是從2015年下半年開始，留意到墨西哥毒梟逐漸將「洗錢」業務轉給中國人負責，在這之前，這些非法所得都是通過墨西哥人來處理「漂白」，執法人員發現，芝加哥墨西哥裔聚居的小村區、西塞羅、奧羅拉等城鎮的華人商家，成為面交販毒所得現金的地點。

芝加哥太陽報報導，吉佛瑞說，中國人的洗錢系統已運行好幾代，流程順暢，因此比墨西哥人提供的服務更快速且收費便宜，此外，墨西哥販毒集團以往必須將毒品交易獲得的大量現金，轉移到美墨邊境，遭查獲的風險高，而中國人的洗錢服務完全不需要這樣做。

華人洗錢成員臥底

美國緝毒局所以能夠順利調查中國人洗錢業務，得力於一名也是洗錢集團成員之一的新加坡人林石鳳(Seok Pheng Lim，42歲)的協助，根據法院文件，林於2019年年底，向緝毒局承認自己是芝加哥、紐約洗錢網絡的成員，她所服務的洗錢集團，在2016年、2017年就經手高達4800萬的販毒收益。

林石鳳主要替墨西哥的一名華商工作，在緝毒局要求下，林聯繫了在美國的中國洗錢經紀商，開啟執法局的深入調查。

不需透過美國金融系統 「鏡子互換」3小時完成

這些中國經紀商接到生意後，會將所收到的美元現金，換成等額人民幣，然後從經紀商在中國的銀行帳戶，轉到委託洗錢者在中國的銀行帳戶，完全不需要通過美國金融系統，這種稱為「鏡子交換」(mirror swap)的洗錢方式，大約只要三小時就能完成。

芝加哥聯邦探員表示，這些存入委託洗錢者中國銀行的人民幣，接著會轉到墨西哥的銀行帳戶，這樣一來，根本不會顯示美元換成人民幣的任何書面文件紀錄。

月轉300萬 佣金可拿15萬

林石鳳陳述，她每個月協助毒販洗錢300萬，佣金為15萬(0.5%)，她原來在中國從事鞋子生意，她目前在等待判刑，不過，檢察官說，林應該會獲得緩刑，因為她配合調查並擔任臥底。

因為林石鳳而遭逮捕的甘賢兵，為該洗錢集團的首腦之一，甘在2018年從墨西哥飛往香港於洛杉磯轉機時被逮捕，法庭文件顯示，甘賢兵是因為在墨西哥的瓜達拉哈拉 (Guadalajara)居住時，協助非法轉帳的罪名遭拘捕。

甘賢兵的律師說，他原本在中國做鞋子生意，也因此認識了林石鳳，2011年，他利用賺來的錢，在瓜達拉哈拉開了一家海鮮出口公司，律師說，後來甘賢兵發現透過出口公司，可以幫當地人避開墨西哥銀行限制，把錢從中國匯出去，而他也可從中收取佣金，「他是在不知情的情況下，參與了販毒集團的洗錢」。

連大毒梟El Chapo也是華人洗錢集團客戶

一份去年10月交給芝加哥聯邦法院的書面證詞指出，聯邦探員仍然繼續在芝加哥調查這類洗錢行動，文件顯示，美國國土安全部的調查人員，正在調查席那羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)的洗錢網絡，這個集團臭名昭彰，其頭目就是現已入獄的綽號「El Chapo」毒販Joaquin Guzman Loera。

根據證詞，探員們正在尋求批准搜查芝加哥一名洗錢嫌犯的財產，他是墨西哥、哥倫比亞、多明尼加共和國的洗錢經紀商，他橫跨處理芝加哥、紐約、亞特蘭大、堪薩斯城與佛羅里達州的毒販現金。

暗號交易 華人經紀深怕受騙或遭殺害

執法當局說，林石鳳參與的洗錢集團，一般都用暗號，例如芝加哥是「大風」 (The windy)，紐約市「高樓」(The towers)，從他們的電子通信紀錄顯示，這些替洗錢集團工作的華人，一方面擔心受騙，一方面也擔心遭到美國逮捕，甚至更擔心被販毒集團殺害。

而另一位遭逮捕的華人洗錢嫌犯韓華之(Huazhi Han)的法院文件提到，洗錢者通常會接到墨西哥人專門配送現金快遞的電話，然後雙方講好見面地點，並互相描述所駕駛車輛的特徵，2017年韓華之與快遞約在芝加哥西南區碰面，然後按照事先約定，由洗錢者交出一張序號為G5925410C編號的一元紙鈔，來作為韓華之的身分證明，接著快遞就把20萬元現金拿給韓華之，然而這名送錢的快遞其實是探員假扮，韓因此被捕，目前仍在等待法官審判。