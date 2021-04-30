1劑給50 2劑發100 密州底特律刺激接種直接發錢

底特律從下周起，只要帶該市市民前往接種，均可獲得現金獎勵，圖為底城民眾接種情形。(底特律市長臉書)

全美疫苗 接種逐漸出現放緩跡象，為了鼓勵民眾施打新冠疫苗，各地紛紛推出各種獎勵措施，例如「打針送優惠、贈品」，而一度為全美疫情重災區的密西根州 底特律，更祭出「好鄰居」(Good Neighbor)方案，直接發現金給帶底特律居民前往施打疫苗者，只要居民接種一劑疫苗，這位好鄰居可獲發50元，完成兩劑接種，即可拿到100元獎金。

免費啤酒、甜甜圈，還有各種規模較小的推進接種活動，越多越多的企業、小城鎮推出這些措施提高施打意願，芝加哥大都會城市對此也做出更積極的嚐試，包括派出特殊配備的車輛深入社區提供施打服務，市長萊特福特並預告將給予已施打疫苗民眾參加大型活動的優先選座優惠，或提供美髮、美甲免費服務。

底特律市市長杜甘(Mike Duggan)則宣布推出新的「好鄰居」方案，5月5日起，任何密西根州16歲及以上居民，只要帶著底特律市民到各疫苗接種站施打疫苗者，都可以獲得50元的獎勵，而每部車可允許攜帶三名底城市民接種，這也意味著，熱心的「好鄰居」最多可拿到300元獎勵。

杜甘說，希望能讓底城成為美國 最容易獲得疫苗的地方，這些帶著底城居民去打疫苗的「好鄰居」獎金，將以現金卡(debit card)形式發放，如果這筆獎金累積到600元以後，底城將會發 W9的稅表給獲得獎金者。

公共衛生官員說，這些刺激民眾接種的努力，對於尚未施打疫苗者至關重要，無論他們是因為猶豫不決，或是因為他們在預約及前往接種面臨困難者，類似措施都可以有效增進施打比率。

肯塔基州公共衛生廳廳長史塔克(Steven Stack)說，這將是把大流行疾病拋諸腦後而回歸生活正軌的好方法。

在此同時，隨著全美病例數的下降，美國各地慢慢增加了更多活動與場地的開放，其中迪斯尼樂園在關閉一年多後，30日重新開放，印第安納州印地安納波利斯500英里(Indy 500)F1賽車，也計畫於5月底迎接13.5萬名觀眾回到賽場。