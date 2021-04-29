向銀行詐貸且報稅造假 芝11區區長唐信遭聯邦控7罪

11區區長唐信。 (本報檔案照片)

橋港區11區區長唐信(Patrick Thompson，51歲)因涉及大規模業務造假的橋港區「華盛頓聯邦儲蓄銀行」(Washington Federal Bank for Savings)案，29日遭聯邦檢察官提控包括虛假陳述、報稅 造假等七項罪名，其中向聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corp.)做虛假陳述的罪名如成立，將面臨最高30年監禁，而報稅作假部分，每年最高可處最高三年徒刑。

11區緊鄰華埠 ，也是芝加哥聚居最多華裔居民的地區，消息傳出，華裔社區都十分訝異，主管華埠轄區的25區，前兩年才因前區長蘇禮仕涉嫌貪腐而退出連任競選。

起訴書指控唐信謊報了五年所得稅，在這期間，他在個人稅表上申報支付了華盛頓銀行利息，但事實上他根本就沒有付給該銀行任何利息。

檢察官還提到，唐信在2011到2014年間，從華盛頓聯邦銀行獲得一筆21.9萬的無擔保貸款 ，他只有一次支付了該銀行款項，但後來就停止還款，在此同時，他也沒有付給銀行該筆貸款任何利息。

聯邦監管機構是在2017年12月關閉了華盛頓銀行，銀行遭停業前兩周，該銀行總裁簡巴然(John F. Gembara)被發現在其朋友兼銀行客戶麥查克(Marek Matczuk)位於公園脊(Park Ridge)的百萬豪宅主臥室中上吊死亡，麥查克共向該銀行貸了五筆貸款，總額約180萬元。

調查華盛頓銀行破產案件的人員發現，簡巴然的祖父於1913年創立的這家銀行，主要為波蘭籍移民服務，在某些情況下，客戶不需要償還貸款，而這些貸款在放出時，不要求提供任何抵押品，更不用評估抵押品價值，聯邦當局表示，該銀行的貸款壞帳高達8260萬。

起訴書稱，在該銀行被關閉後，聯邦存款保險公司曾在2017年試圖向唐信討回欠款，當時唐信稱他只欠的11萬元，且該款項是用來修繕房屋，檢察官表示，事實上，唐信知道自己除了11萬元外，還欠了銀行21萬9000元，而11萬元的部分是付給唐信的法律事務所，並非作為整修房屋用途。

唐信是以購買位於密西根度假屋的名義，向華盛頓銀行拿到貸款，但當局發現，他與妻子在過去幾年雖然從未支付這筆貸款的利息或本金，卻每年仍在報稅時，扣除了數千元的利息支出。

11區區長唐信是芝加哥兩位任期最久的老戴利(Richard J. Daley)與其兒子戴利(Richard M. Daley)的外孫及外甥，唐信的妻子凱瑟琳是橋港區一所學校的副校長。