歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

一名75歲的伊利諾州居民史龐恩(Alan Sporn)，在接種新冠疫苗 超過兩周後，與朋友開心聚餐慶祝重獲自由，沒料到幾天後其中一位友人確診，連帶也讓史龐恩受到感染，就在他接種第二劑疫苗滿一個月後，史龐恩不幸因此死亡，根據統計，伊州 完全接種約400萬州民中，至少已有97位染疫住院，還有32人死亡。

伊州衛生廳公布數據指出，該州完全接種的民眾中，發生「突破式感染」(breakthrough infections)案例的比率低於1%，所謂突破式感染是指民眾接種了兩劑輝瑞或莫德納疫苗，或是一劑的嬌生疫苗後超過14天，卻仍感染了新冠病毒。

芝加哥大學免疫疾病專家史然茲(Stephen Schrantz)說，由這些數據來看，可見疫苗是有效的，當然大家也應明白沒有一種疫苗是百分之百完美，「現在的結果，已經非常、非常、非常的好」。

史龐恩的女兒說，父親在完全接種疫苗兩周後，很開心覺得終於結束關在家中避疫的不自由期，特別找了一天跟朋友聚餐慶祝，沒想到隔幾天後，有一位參與聚餐的朋友確診，而父親去接受檢測 後也呈現陽性，而且情況糟糕到入院治療，就在其接種滿一個月後，史龐恩病重過世。

科學家說，可能疫苗對於免疫系統受損的人來說效果並沒有預期的好，史龐恩家人說，史龐恩患有慢性淋巴細胞白血病，而檢測也發現，他身上的新冠抗體微乎其微。

史然茲表示，在某種程度上，就是因為突破式感染仍有發生的可能，所以才會建議完全接種者最好在室內時，繼續戴上口罩並保持安全社交距離。