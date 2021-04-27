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服務華埠逾40年 華諮處創辦人黃羅瑞雄過世

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
樂宜居兩年前更名為「黃朝任黃羅瑞雄伉儷樂宜居老人大樓」。(本報檔案照片)
樂宜居兩年前更名為「黃朝任黃羅瑞雄伉儷樂宜居老人大樓」。(本報檔案照片)

投入芝城華埠社區服務逾40年的前華人諮詢服務處總裁黃羅瑞雄，27日清晨不幸於睡夢中過世，許多華社代表紛紛表達哀悼，並對她一生奉獻的精神致予最高敬意。

黃羅瑞雄出生在香港，外祖父母是秘魯華人，後來回到家鄉廣東番禹，她的父母原本都很富有，但因為二戰失去了財產，儘管生活並不寬裕，其母親仍然十分樂於助人，黃羅瑞雄繼承母親個性，始終秉持凡事分享及給予的理念。

黃羅瑞雄70年代時因為常與幾個朋友聚餐，大家經常會談到華人新移民需要各種服務，包括英語輔導課ESL、找工作、心理諮商、兒童照顧以及老人申請福利等，這群好友後來成為第一批華諮處成員。

1978年華諮處在華埠24街成立，全職員工只有黃羅瑞雄，辦公室也僅有一張桌椅，到後來在華諮處現址，興建「廖錦良大樓」，工作人員更擴展到500多名，年度預算超過千萬，華諮處今日的發展，黃羅瑞雄居功其偉。

2016年10月24日，為感念即將退休的黃羅瑞雄對華埠的貢獻，芝加哥市府將位於華諮處前的普林斯頓街路段，命名為「黃羅瑞雄街」(Bernie Wong Way)，她當時說，在臨退休之際，非常感動獲得這份殊榮，並將此份榮譽歸功於華諮處每個人及每一個支持關心華諮處的人。

曾擔任過芝加哥聯合勸募(United Way)與芝加哥公立圖書館的首位亞裔董事會董事的她，在退休後沒有停下服務社區腳步，華埠許多活動上都仍可以看到她親切笑容與熱情身影，她也是歐巴馬基金會成員。

一直在她身後支持的丈夫黃任朝於2019年3月初病逝，由於華埠老人公寓「樂宜居」是黃羅瑞雄一手催生，為對黃氏夫婦表達謝意，當年10月底，華諮處將該座老人公寓重新命名為「黃任朝羅瑞雄伉儷樂宜居老人大樓」(Albert and Bernie Wong Senior Living Community)。

黃羅瑞雄。(本報檔案照片)
黃羅瑞雄。(本報檔案照片)
黃羅瑞雄(左四)為華埠奉獻服務超過40年。(本報檔案照片)
黃羅瑞雄(左四)為華埠奉獻服務超過40年。(本報檔案照片)

華埠 退休 華人

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