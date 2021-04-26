新州放寬防疫規定 室外聚集人數上限500

新州 26日報告1247例新增新冠病毒感染確診病例，單日19人染疫死亡。州長墨菲宣布將從5月10日起進一步放鬆防疫規定，室外聚集人數上限從目前的250人增加至500人；體育賽事、演唱會等大型活動，以及室內婚、葬禮人數可達場館容納上限的50%。

新規要求參加者之間的距離仍保持6呎，但如果聯邦疾病控制與預防中心(CDC)有新的指導意見，則可能會放寬該要求。州教育 廳和州高等教育廳長辦公室隨後將發布舞會和畢業指導，參加者仍必須佩戴口罩。

周一宣布的消息不包括新州室內商店、健身房、賭場、電影院和在餐廳用餐的人數上限增加，仍將限制為50％。墨菲指出戶外用餐不受任何人數上限的限制，只要用餐團體保持6呎的距離即可。

墨菲也暗示只要疫情進一步緩解，就將放寬室內餐飲的限制，「我們預計下降趨勢將在未來兩周內持續，希望企業能夠提前計畫並做好充分準備。可以肯定的是，從過去幾周的數字趨勢來看，我們完全有希望繼續放寬防疫規定。」

截止周一，新州已擁有超過280萬人完成疫苗 接種，其第二劑疫苗接種比例高於全美平均。衛生廳長Judith Persichilli指出，新州有91％居民在建議的三到四個星期的時間間隔內，接種第二劑疫苗；而全美有超過500萬人沒有接種第二劑疫苗。

Persichilli說，人們錯過第二次疫苗接種的原因有很多，包括外出狀態或意外住院，「居民對待疫苗態度的猶豫是其中之一，我們鼓勵人們從醫療專業人員那裏尋求指導，致電呼叫中心並嘗試進行溝通。」

即使錯過了第二劑疫苗預約，或已不在21天或28天的時間範圍內，居民亦可在6周接種第二劑。可聯繫接種第一次疫苗的接種站，或致電(855)568-0545尋求幫助。