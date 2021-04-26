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別讓網戀成網斂 愛情騙子橫行 伊州人遭詐逾千萬

記者陳曼玲╱綜合報導
伊州去年有600多人因為投入網戀而受騙錢財。(pexels)
伊州去年有600多人因為投入網戀而受騙錢財。(pexels)

聯邦調查局(FBI)統計顯示，去年全美因羅曼史詐騙(romance scams)或稱「鯰魚詐騙」(catfish scams)的受害人數和金額排行榜中，伊利諾州名列第九，伊州有688人舉報遇上使用假照片的愛情騙子，並因此損失錢財超過1400萬元。

名列FBI這項排名前十的州別，依序為加州、德州、佛州、密西根州、紐約、維吉尼亞、華盛頓州、北卡羅來納州、伊州、馬里蘭。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，簡稱FTC)稱，2015年這項詐騙金額約為3300萬元，到2019年已達2億100萬元，去年新冠疫情期間，詐騙者利用民眾在家避疫，情緒比較孤單寂寞，大肆橫行因此成功騙進3億400萬元。

羅曼史詐騙又稱「鯰魚詐騙」(catfish scams)，這個詞源於2010年Ariel Schulman的紀錄片「鯰魚」(Catfish)，片中年輕的攝影師與年輕女子陷入網戀後，未告知女方而秘密前往密西根州探望心上人，結果發現對方是個已婚中年女子，該影片提到，一些漁民會將鯰魚放進捕到的鱈魚中一起運送，主要考慮鯰魚是鱈魚的天敵，它的存在會使鱈魚保持警惕，不至於在水槽中靜止死亡，自此之後，「鯰魚」被引申為「偽裝身份、攪動他人生活者」。

專家綜合這些愛情騙子通常的談話內容，包括會稱自己是高富帥、向對方索取金錢、閃避生活或家庭等細節，或稱來自外國，承諾會來拜訪，但總是有事不能成行等。

專家也提出以下預防受騙建議：

●勿向網路上認識的人提供個資或金錢。

●從網路認識後，盡快約時間見面，或用視訊會議確認對方長相，否則不要透露更多個資。

●用照片在社交媒體上反向搜尋，察看對方提供的個資是否與平台上所描述的相符。

●勿透露銀行帳號、娘家姓氏、童年寵物或出生地等個資。

●還沒真正見到對方前，不要太快投入戀情。

●如對方跟你要錢，或你已寄錢後發現有異，應立即報警。

●懷疑對方是網路詐騙者時，不要回應其信息，並封鎖對方帳號。

詐騙 個資 密西根州

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