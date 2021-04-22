芝大型疫苗站 全面開放免預約接種

芝加哥市23日開始，民眾可以免預約前往大型接種站施打疫苗。(芝市長辦公室臉書)

芝加哥 衛生局局長亞瓦迪22日表示，等待多時的新冠疫苗終於增加了配送數量，從23日開始，芝加哥市所有大型疫苗接種站，都將不需要預約，而全面開放給年滿16歲及以上的民眾前往施打。

亞瓦迪說，包括由聯邦管理的聯合中心(United Center)接種站在內，芝加哥市的所有大型施打中心，都不再需要預約，想要接種疫苗民眾，可直接到這些地點排隊接種。

庫克 郡衛生局也才剛剛開放三處大型接種站給民眾直接前往施打疫苗，包括麥特森(Matteson)、薩密特(Summit)以及田恩利公園(Tinley Park)，都不用事先登記即可到這些地點接種。

亞瓦迪說，市府了解部分民眾無法使用或不會使用網路預約系統，導致造成接種疫苗障礙，新的開放服務，希望以更便利的方式鼓勵大家踴躍施打。

她表示，如果可以的話，透過https://www.zocdoc.com/vaccine或打電話(312)746-4835先行預約時間，是最保萬無一失的接種方式，但即日起，芝市的大型施打站也將開放給民眾免預約的接種服務，這些施打據點，包括聯合中心、小熊棒球隊球場 Wrigley Field、芝加哥州立大學，詳情可查詢官網：https://reurl.cc/mq5K7G。

亞瓦迪還提到，之前市府收到的疫苗數量，一直無法趕上需求量，但現在終於「有足夠的疫苗」，她說，目前芝加哥的新冠疫苗量已經可以讓大家「像去打流感疫苗 一樣足夠」。

此外，之前市府曾限制只有18歲及以上居民可以接種疫苗，但現在因為室內所有接種據點都採用輝瑞疫苗，所以即日起所有16歲及以上的居民，都可以前往接種，不再有必須滿18歲的限制不過16及17歲的青少年，需在監護人或家長陪同下才能施打。