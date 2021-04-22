芝大型疫苗站 全面開放免預約接種
芝加哥衛生局局長亞瓦迪22日表示，等待多時的新冠疫苗終於增加了配送數量，從23日開始，芝加哥市所有大型疫苗接種站，都將不需要預約，而全面開放給年滿16歲及以上的民眾前往施打。
亞瓦迪說，包括由聯邦管理的聯合中心(United Center)接種站在內，芝加哥市的所有大型施打中心，都不再需要預約，想要接種疫苗民眾，可直接到這些地點排隊接種。
庫克郡衛生局也才剛剛開放三處大型接種站給民眾直接前往施打疫苗，包括麥特森(Matteson)、薩密特(Summit)以及田恩利公園(Tinley Park)，都不用事先登記即可到這些地點接種。
亞瓦迪說，市府了解部分民眾無法使用或不會使用網路預約系統，導致造成接種疫苗障礙，新的開放服務，希望以更便利的方式鼓勵大家踴躍施打。
她表示，如果可以的話，透過https://www.zocdoc.com/vaccine或打電話(312)746-4835先行預約時間，是最保萬無一失的接種方式，但即日起，芝市的大型施打站也將開放給民眾免預約的接種服務，這些施打據點，包括聯合中心、小熊棒球隊球場 Wrigley Field、芝加哥州立大學，詳情可查詢官網：https://reurl.cc/mq5K7G。
亞瓦迪還提到，之前市府收到的疫苗數量，一直無法趕上需求量，但現在終於「有足夠的疫苗」，她說，目前芝加哥的新冠疫苗量已經可以讓大家「像去打流感疫苗一樣足夠」。
此外，之前市府曾限制只有18歲及以上居民可以接種疫苗，但現在因為室內所有接種據點都採用輝瑞疫苗，所以即日起所有16歲及以上的居民，都可以前往接種，不再有必須滿18歲的限制不過16及17歲的青少年，需在監護人或家長陪同下才能施打。
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