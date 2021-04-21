中車四方新車廂芝城上路 即起藍線捷運載客

7000系列車廂。(CTA提供)

芝加哥捷運 局(CTA)21日表示，最新一代的捷運車廂7000系列，即日起開始在往返芝市與歐海爾機場的藍線捷運載客試行，此車廂是由位於芝城南區的中國 中車青島四方機車車輛股份有限公司(中車四方)工廠組裝。

第一列使用新車廂的藍線捷運班車，一早就由市區開往機場，該班列車總共掛載了八節中車四方車廂。

7000系列與 CTA其他車廂的區別，除了車廂兩端為醒目藍色外，還裝上了新設計的大燈與尾燈，車廂內部也全部重新設計，具有新的座椅配置，包括混合面向前與面向過道的座位，此種座椅規劃大大提高可用空間與乘客舒適度。

此外，新的車廂使用了LED照明，並裝置了許多可供乘客抓住的拉環，列車設計的最高時速可達70哩。

由中車四方製造的7000系列，是芝加哥捷運局繼2011年推出5000系列車廂後，10年來推出的首批新列車。

從去年秋天開始， CTA就啟動測試由中車四方交付的10節7000系列車廂。嚴格的檢測使 CTA可能評估在各種天氣與操作條件下的車廂性能，此次車廂載客試運行為期至少九個月，一旦順利完成，中車四方將開始批量生產，交付剩餘的7000系列車廂。

芝加哥捷運局是在2016年3月宣布，中國中車有限公司取得CTA捷運車輛的招標合同，中國中車因此在芝加哥南區投資建廠，負責製造組裝846輛7000系列車廂，合同總金額超過13億元。這是CTA有史以來最大的一筆訂單。