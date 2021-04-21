中車四方新車廂芝城上路 即起藍線捷運載客
芝加哥捷運局(CTA)21日表示，最新一代的捷運車廂7000系列，即日起開始在往返芝市與歐海爾機場的藍線捷運載客試行，此車廂是由位於芝城南區的中國中車青島四方機車車輛股份有限公司(中車四方)工廠組裝。
第一列使用新車廂的藍線捷運班車，一早就由市區開往機場，該班列車總共掛載了八節中車四方車廂。
7000系列與 CTA其他車廂的區別，除了車廂兩端為醒目藍色外，還裝上了新設計的大燈與尾燈，車廂內部也全部重新設計，具有新的座椅配置，包括混合面向前與面向過道的座位，此種座椅規劃大大提高可用空間與乘客舒適度。
此外，新的車廂使用了LED照明，並裝置了許多可供乘客抓住的拉環，列車設計的最高時速可達70哩。
由中車四方製造的7000系列，是芝加哥捷運局繼2011年推出5000系列車廂後，10年來推出的首批新列車。
從去年秋天開始， CTA就啟動測試由中車四方交付的10節7000系列車廂。嚴格的檢測使 CTA可能評估在各種天氣與操作條件下的車廂性能，此次車廂載客試運行為期至少九個月，一旦順利完成，中車四方將開始批量生產，交付剩餘的7000系列車廂。
芝加哥捷運局是在2016年3月宣布，中國中車有限公司取得CTA捷運車輛的招標合同，中國中車因此在芝加哥南區投資建廠，負責製造組裝846輛7000系列車廂，合同總金額超過13億元。這是CTA有史以來最大的一筆訂單。
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