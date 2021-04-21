又傳警察殺人 俄州哥倫布警開槍擊斃15歲女孩

哥倫布警察將開槍擊斃圖中穿黑色上衣的17歲女孩。(哥倫布警局影片截圖)

就在明尼蘇達州佛洛伊德 案件宣布定罪結果前不到30分鐘，俄亥俄州哥倫布市又發生一宗警察 開槍打死15歲青少女布萊恩特(Ma'Kiyah Bryant)的案件，根據警員隨身攜帶的監視攝影機拍攝的影片顯示，該名青少女正揮刀攻擊另外兩個人。

警局代理局長伍茲(Michael Woods)說，通常警方不會這麼快公布監視影片，但警局了解社區民眾希望該事件透明公開，因此決定在事件發生幾小時後就將這段10秒的影片公布，他說，當天下午4時32分，警方接到911舉報表示有人受到人身威脅，警察據報後約在4時44分趕抵現場。

影片一開始時，有一名警察正從一部警車中出來，步出警車的警察走向房屋前車道上的人群，影片中可以看到有多位民眾在車道上吵架打架，這時一位非裔女孩開始瘋狂的揮刀砍另一名女性，後者因此倒地，警察大聲向持刀青少女喊了好幾次，要求她趴下(get down)，但這位持刀少女隨後又將另一位女性壓在車旁發動攻擊。

這時距離該青少女好幾呎的警察，向持刀女孩開了四槍，持刀女癱倒在地，所使用類似菜刀或牛排刀的黑柄刀片也掉落一旁。

一名在場的男性向警察高喊，「你不需要射殺她，她只是個孩子」，開槍警察回答，「她有刀，還朝她(另一名女性)撲過去」。

中槍的15歲青少女隨後立即被送到醫院，但不幸身亡。

該起槍擊 事件發生在佛洛伊德案件宣布是否定最前幾分鐘，在陪審團宣布結果後，原在哥市聚集和平抗議並呼籲警察改革與問責的群眾，很快將焦點轉移到該起死亡槍擊案，當時約有100人在警察總局前喊口號，哥市府官員也向女孩家人表示哀悼，並承認警察開槍後迅速公開隨身攝影機影片情況實屬罕見。

伍茲說，州法允許警察使用致命武器保護自己或他人，調查人員將會確認這起槍擊案是否屬於上述情況。

哥市市長金瑟(Andrew Ginther)向年輕死者表示哀悼，但他也為該名使用致命武器的警察辯護，他說，「根據影片，我們知道警察採取行動保護了我們社區的另一名年輕女孩」。