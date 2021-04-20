新州房市火爆 買家手段層出不窮

新澤西州房市持續火爆，買家數量遠超供給，地產資訊公司Otteau Group稱目前新州的買家數量已創下歷史新高。美聯社

新澤西州 房市持續火爆，買家數量遠超供給，地產資訊公司Otteau Group稱目前新州 的買家數量已創下歷史新高。一些買家為了能夠搶到心儀的房屋可謂手段層出不窮，包括支付賣家一年的Netflix訂閱付費、為賣家免費提供墨西哥卷餅等，令人瞠目結舌。

Moorestown的ReMax One經紀人Michelle Stella說，買家提議提早結束交易，並希望為所有人購買墨西哥卷餅，但遭到賣家的拒絕；華盛頓市(Washington)Keller Williams的經紀人Gina Lerario說，她願意自掏腰包為賣家支付最多500元的搬家費，並交一半的房地產 轉讓稅(約1500元)，最終仍未搶到合約。

許多買家開始參考申請大學的方法，為賣家開出個性化合約。普林斯頓經紀人Jill Deegan說，買家甚至為心儀的房子寫下情書，談論家中的狗狗會如何愛上院子，自己則迫不及待地教孩子在地下室彈鋼琴；甚至有人想親自見賣方以提出要約，想方設法給賣家留下深刻印象。

現金報價也是買家常用的手段，地產經紀人說，在多種競標情況下，現金報價通常最終會獲勝，因為他們不需要經過銀行評估。如果資金充裕，買家則會開出遠高於開價的金額，無論是高出10％、15％或20％。

地產經濟學家、房地產評估和諮詢公司Otteau集團總裁Jeffrey Otteau認為，低利率、千禧一代買家激增，和城郊地產的復甦推動了新州的購房狂潮。根據Otteau的數據，新澤西州180萬千禧一代目前占全州購房的72％。

伯克希爾·哈撒韋(Berkshire Hathaway)家居服務Fox＆Roach房地產經紀人Pat Settar說，曾經這些千禧一代不願意購房，且更青睞城市，希望附近有餐館並居住在步行區，但疫情改變了這一切；在擁擠的城區，病毒傳播的風險更大。

全州各郡的房地產經紀人，已看到來自周邊地區的買家湧入新州郊區，並試圖購買獨棟住宅。Diane Turton Realtors市場行銷執行總監Perry Beneduce說，新州正在吸引來自曼哈頓、布魯克林、史泰登島乃至康州的大量人才定居。