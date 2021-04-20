我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐盟：嬌生疫苗與罕見血栓可能有關 應加警語

世界OnAir／在按摩女喪禮現場 看見底層移民命運縮影

新州房市火爆 買家手段層出不窮

記者謝哲澍／新澤西州報導
新澤西州房市持續火爆，買家數量遠超供給，地產資訊公司Otteau Group稱目前新州的買家數量已創下歷史新高。美聯社
新澤西州房市持續火爆，買家數量遠超供給，地產資訊公司Otteau Group稱目前新州的買家數量已創下歷史新高。美聯社

新澤西州房市持續火爆，買家數量遠超供給，地產資訊公司Otteau Group稱目前新州的買家數量已創下歷史新高。一些買家為了能夠搶到心儀的房屋可謂手段層出不窮，包括支付賣家一年的Netflix訂閱付費、為賣家免費提供墨西哥卷餅等，令人瞠目結舌。

Moorestown的ReMax One經紀人Michelle Stella說，買家提議提早結束交易，並希望為所有人購買墨西哥卷餅，但遭到賣家的拒絕；華盛頓市(Washington)Keller Williams的經紀人Gina Lerario說，她願意自掏腰包為賣家支付最多500元的搬家費，並交一半的房地產轉讓稅(約1500元)，最終仍未搶到合約。

許多買家開始參考申請大學的方法，為賣家開出個性化合約。普林斯頓經紀人Jill Deegan說，買家甚至為心儀的房子寫下情書，談論家中的狗狗會如何愛上院子，自己則迫不及待地教孩子在地下室彈鋼琴；甚至有人想親自見賣方以提出要約，想方設法給賣家留下深刻印象。

現金報價也是買家常用的手段，地產經紀人說，在多種競標情況下，現金報價通常最終會獲勝，因為他們不需要經過銀行評估。如果資金充裕，買家則會開出遠高於開價的金額，無論是高出10％、15％或20％。

地產經濟學家、房地產評估和諮詢公司Otteau集團總裁Jeffrey Otteau認為，低利率、千禧一代買家激增，和城郊地產的復甦推動了新州的購房狂潮。根據Otteau的數據，新澤西州180萬千禧一代目前占全州購房的72％。

伯克希爾·哈撒韋(Berkshire Hathaway)家居服務Fox＆Roach房地產經紀人Pat Settar說，曾經這些千禧一代不願意購房，且更青睞城市，希望附近有餐館並居住在步行區，但疫情改變了這一切；在擁擠的城區，病毒傳播的風險更大。

全州各郡的房地產經紀人，已看到來自周邊地區的買家湧入新州郊區，並試圖購買獨棟住宅。Diane Turton Realtors市場行銷執行總監Perry Beneduce說，新州正在吸引來自曼哈頓、布魯克林、史泰登島乃至康州的大量人才定居。

房地產 新州 新澤西州

上一則

明州警察沙文裁決將宣判 250國民兵駐守華府至5/9

下一則

費城免登記直接預約接種 本月不再鬆綁防疫規定

延伸閱讀

新州「疫苗護照」共和黨提案力阻 禁止強制接種 違者可罰2.5萬

新州「疫苗護照」共和黨提案力阻 禁止強制接種 違者可罰2.5萬
新州啟動全民接種 時隔1年學生陸續返校

新州啟動全民接種 時隔1年學生陸續返校
共和黨立法者 力阻新州「疫苗護照」

共和黨立法者 力阻新州「疫苗護照」
購槍年齡上調至21歲…新州嚴控槍 墨菲再提新規

購槍年齡上調至21歲…新州嚴控槍 墨菲再提新規

新州首家疫苗抗體檢測中心開放 3小時知結果

新州首家疫苗抗體檢測中心開放 3小時知結果
4000萬紓困無證移民 團體稱「羞辱」

4000萬紓困無證移民 團體稱「羞辱」

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)

便宜又有效 華裔教授研發「超白漆」神奇減緩地球暖化

2021-04-16 14:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統

澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統