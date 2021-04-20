明州警跪殺案裁決將宣布 伊州國民兵進駐芝城防暴動

普立茲克表示，這次派出的國民兵，主要協助芝警封閉道路，圖為去年6月1日國民兵與州警因應洗劫而封鎖華埠街道情形。(特派員黃惠玲/攝影)

尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓頸，導致非裔佛洛伊德 (George Floyd)命案，進入最後陪審團討論做出裁決階段，為防範該決定引發暴動，伊利諾州州長普立茲克在芝市長萊特福特要求下派出125位國民兵 ，即日起展開支援芝警工作，此外，去年曾兩度遭遇群眾破壞與洗劫的芝加哥 市中心商家，紛紛「未雨綢繆」將櫥窗店面釘上木板，預防可能的暴力攻擊。

普立茲克表示，國民兵的主要任務將著重在協助街道封閉，不會直接與行使憲法第一修正案權利的民眾有互動，「這次國民兵扮演的角色，與去年出任務到芝加哥時相差無幾」，州長辦公室發出聲明說，此次派赴芝城的士兵來自憲兵隊第33營，他們都受過防暴行動的專門訓練。

普立茲克說，國民兵與州警將協助芝加哥市保護和平抗議者的權利，同時也會為保護大家的安全努力，他也提到，如果有需要，州警也會額外支援芝加哥市警局警力，州警廳表示，已與芝警局接觸，但目前還沒有接到命令前往明尼蘇達州提供援助。

除了佛洛伊德案即將宣布是否罪成的裁決外，芝加哥13歲少年涂萊多(Adam Toledo)遭警察開槍打死案，於日前公布案件過程的監視影片後，也在全市多個地點出現示威行動，北密西根大道與環區州街附近商家，也陸續將店面釘上木板，防範抗議行動失控造成商店損失。

芝加哥緊急管理與傳播辦公室(OEMC)說，截至目前為止，還沒有情報顯示會有暴動或其他可能發生的大型示威。

佛洛伊德案19日完成了雙方答辯，檢察官在結辯中表示，沙文面對群眾時為保個人驕傲與自尊才會害佛洛伊德賠了性命，辯方律師則辯駁他的動作是警察合理之舉；陪審團當天下午開始討論但未獲結果，20日上午9時繼續一整天的審議。