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澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統

特斯拉無人駕駛事故 聯邦機構調查

編譯組／綜合報導
兩個聯邦監管機關正調查日前發生的特斯拉死亡車禍。(Tesla 臉書)
兩個聯邦監管機關正調查日前發生的特斯拉死亡車禍。(Tesla 臉書)

國家公路交通安全管理局（NHTSA）與國家運輸安全委員會（NTSB）等兩個聯邦監管機關，目前正調查特斯拉(Tesla)汽車17日發生在德州的死亡車禍，涉及意外的2019年Model S款汽車，當時無人駕駛。

CNBC電視台報導，根據當地警方與多家媒體，兩名男子於17日晚上的車禍中喪生，兩人分坐在乘客座位，當時顯然並無人駕駛。

NHTSA表示，當局在週末事故之後，立即對特斯拉展開另一場調查。

這輛電動車是2019年S型車款，撞到樹之後起火，一人被發現在前排乘客座位上，另一人則被發現在後排乘客座椅上。

NTSB派出兩名調查人員前往德州，將重點調查放在分析車輛運行情況，和車禍後的著火部分。

警方與聯邦監管機構尚未完成全面性調查，初步報告尚未定論，然特斯拉高級駕駛輔助系統，是在撞車前還是撞車過程中啟動的問題仍然存在。

該公司車款包括自動駕駛（Autopilot）、全自動駕駛（Full Self-Driving）或Full Self-Driving Beta等。所有新車都配備自動駕駛系統。

而自動駕駛和全自動駕駛技術，都不能使特斯拉在沒有駕駛員的情況下安全行駛。一些購買全自動駕駛的客戶，還可增加Beta版本。

根據該公司駕駛員手冊，駕駛員必須在主動監督的情況下，使用自動駕駛模式。

與此同時，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特上也曾標榜這些系統的安全性，且不斷改進。

NHTSA迄今已對特斯拉撞車事故展開28項調查，其中24起仍在進行中。NTSB負責調查事故原因，至今也展開約九起特斯拉事故調查，包括最新的一起。

與自動駕駛有關的致命事故中，除德州兩名男子死亡事故外，還包括佛羅里達、加州等地發生的事故，中國、日本也發生涉及自動駕駛的死亡事故。

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