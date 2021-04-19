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第六款變種病毒出現 年輕人感染期更長

編譯組／綜合報導
德州農工大學科學家發現新冠肺炎新的變種病毒BV-1。（AP）
德州農工大學科學家發現新冠肺炎新的變種病毒BV-1。（AP）

德州農工大學（Texas A&M University）科學家們，日前發現新冠肺炎新形變種病毒。到目前為止，僅發現一例變種感染病例。

根據休士頓2號電視台報導，該變種病毒，是由學校的全球健康研究中心（Global Health Research Complex）研究人員發現。科學家表示，由於其起源於布拉佐斯山谷（Brazos Valley），因此稱之為BV-1。

該病例是在3月5日，從一名校外的德州農工大學學生的唾液樣本中發現。該學生在3月25日再次測試後確診。科學家稱，這可能表明新的變體BV-1，會在18歲至24歲的青年人中，造成比典型新冠肺炎病毒更長的感染時間。該學生症狀輕微，類似感冒，且這些症狀於4月2日前消失。

科學家並表示，這種變體因不同的遺傳基因組成而備受關注。

全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman在學校發布的新聞中指出，「我們目前尚不知道這種變種病毒的全部，但其具有與其他國際上通報，令人關注的相似突變的組合元素。這種變體結合了快速傳播，嚴重疾病和高抗性抗體相關的遺傳標記。」

目前該學生是迄今為止所發現，感染變種病毒唯一病例。Neuman說，「該變種病毒凸顯對基因檢測的需求，包括無症狀或症狀輕微的年輕人。」

根據疾病控制與防治中心（CDC）網站指出，目前已確認五種新冠肺炎變種病毒，上述病毒將是第六種。

變種病毒 新冠肺炎 德州

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