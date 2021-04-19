共和黨立法者 力阻新州「疫苗護照」

新澤西共和黨 參議員霍紮費爾(James Holzapfel)19日提出一項法案，擬在新州 禁止「疫苗 護照」，並禁止任何公共或私人實體，包括但不限於學校、企業、海灘、醫生等，詢問或告知個人的疫苗接種狀況。

霍紮費爾指出，准許使用所謂的疫苗護照將構成基於個人疫苗狀況的歧視，「州長墨菲考慮使用疫苗護照，可能會阻止人們工作、上學或去公共場所。在尊重個人權利的自由社會中，我們認為健康決策應該是私人的選擇，患者除了與醫生討論外，無需與其他任何人討論。」

根據法案，要求人們接種疫苗，或證明已接種以便在新州或其他地方旅行的行為將視為違法，包括參加體育活動、兒童日托、學校或大學、接受健康或牙科護理、開展業務、進入政府設施或公園或海灘、參加音樂會、劇院、遊樂園或體育賽事等。

法案還禁止雇主根據其接種記錄來限制某人的工作或升職。任何違反禁令者將支付最高2萬5000元的民事賠償金和律師費。

兩名共和黨議員已經簽署了在議會中引入相匹配的立法的建議。但該法案需要通過民主黨控制的兩會，並由州長簽署才能成為法律，目前看來機會並不大。

隨著接種疫苗的人數的增加，疫苗護照已成為爭議源頭：擁護者們稱護照將使美國擺脫疫情，反對者則認為此舉限制人身自由並侵犯隱私權。佛州和德州州長目前已採取行政措施來禁止疫苗護照；紐約則引入自願的Excelsior Pass，以提供疫苗狀態或病毒檢測結果的數字證明。

墨菲此前表態對護照的想法持開放態度，將取決於聯邦疾病控制與預防中心(CDC)對此的指導意見。聯邦政府則表示將發佈有關疫苗護照的準則，但細節將留給各州自行決定。

目前包括羅格斯大學(Rutgers University)、菲爾萊狄更斯大學(FDU)等高校已宣布所有學生必須接種才能返校；新州表演藝術中心(NJPAC)也觀眾必須在表演開始前至少兩天，提供陰性測試報告，或提供完整的疫苗接種證明才能入場觀看。