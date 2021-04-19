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芝單親家庭高中生 獲25名校錄取 獎學金逾百萬

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
席姆斯(右)與母親瓊斯(左)。(席姆斯臉書)
席姆斯(右)與母親瓊斯(左)。(席姆斯臉書)

美國各知名大學今年錄取率紛紛創下新低，然而對於即將從芝加哥大學特許學校(University of Chicago Charter Scholl)畢業的高中生席姆斯(Julien Sims)來說，這些情況都未對他帶來任何威脅，席姆斯至今已經獲得包括哈佛等25所大學錄取，而各校提供的獎學金更累計超過100萬元，由媽媽獨自撫養長大的席姆斯說，他將選擇就讀商業科系。

18歲的席姆斯為成績全A的學生，他同時也擔任學生會主席，更是該校運動員，而他還創辦了自己的服飾品牌。

他說，到19日為止，他已經收到哈佛、南加大、喬治亞理工學院、香檳伊利諾大學等25大學的錄取信，這些學校提供給他的獎學金，總額更超過百萬元，不過，非常清楚自己的志向的他說，會選擇就讀其中他覺得有最佳商業課程的大學就讀，並在未來四年，繼續從事他的服飾自創品牌事業。

席姆斯說，新冠疫情雖然讓他無法到學校上課，但這段期間卻讓他有更多機會認識有關心理健康的重要，而且也使他有更多時間投入自創服飾品牌，學習的過程也讓他可以回饋社區。

由母親一人撫養長大的席姆斯對母親非常感激，「媽媽讓我規規矩矩，且賦予我力量，讓我打破芝加哥南區年輕人的刻板印象」，他說，跟他一樣住南區的青少年，都遭遇很多困難。

席姆斯的母親瓊斯(Tonett Jones)說，「我盡量讓他在學校與課外活動保持活躍，我的目標就是讓他活力」，媽媽說，「我告訴他，要保持積極正面心態，且一定要經常幫助別人，要留心你做的事情及所做的決定，因為這些的決定權都掌握在你」。

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