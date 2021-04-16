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便宜又有效 華裔教授研發「超白漆」神奇減緩地球暖化

特派員黃惠玲╱印第安納州電話採訪
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)

美國化學學會應用材料與介面(ACS Applied Materials & Interfaces)最新出版的期刊，以普度大學機械工程易華裔教授阮修林(Xiulin Ruan)研發多年的「超白漆」(whitest paint)做為封面，詳細介紹了阮修林的研究成果，該產品不僅可節省能源，更將有效落實減碳，阮修林依據實驗數據預測，「地球有1%的面積如都塗上超白漆，將可以停止地球暖化」。

在普大任教達14年的阮修林16日接受本報電話訪問時說，市售白漆的反射太陽光效能，約為80%到90%，這也意味著還有10%到20%的太陽光將被建築物吸收，加上一般白色油漆本身就會輻射熱量，因此無法百分之百達到散熱效果。

他所研發的「超白漆」改善了目前的白漆產品的缺點，阮修林說，由於坊間出售的白漆主要元素為二氧化鈦，此元素會吸收太陽的紫外線，而他與研究團隊發現如果使用硫酸鋇做為白漆的主要成分，就可以達到「不吸收紫外線，也不會吸收整個太陽光」的效能，而且製作時把油漆顆粒濃度提高到六成，可以更好的反射太陽光。

此外，他發現，如果製作白漆時的成分顆粒尺寸一致，只能反射一種光線波長，然而太陽光具有很多種波長，所以改採採取不均勻尺寸的顆粒，就可以達到反射各種波長的功效。

阮修林介紹，依照上述原則製作出來的超白漆，成本與市售白漆相差無幾，但超白漆可反射照在漆面上的98.1%的太陽光，也就是把熱量以光速輻射到太空中，而超白漆還具有將溫度降到環境溫度以下的特殊功能。

根據實驗顯示，只要在屋頂塗上超白漆，建物溫度就能降到環境溫度以下，例如白天太陽光強烈時，塗超白漆處的溫度可因此降低攝氏4.5度，晚上時間更可降溫攝氏10度。

阮修林說，地球越來越熱，使用冷氣機的人口也不斷增加，冷氣勢將熱量排到房子外面，熱量仍然留在地球，仍會催化地球暖化，而超白漆是將熱量發射到太空，對於減緩地球暖化功能顯著。

阮修林2000年畢業於中國清華大學，2002年取得該校碩士學位，2006年獲得安娜堡密西根大學機械工程博士，隔年就到普大機械系任教至今。

暖化 太空 減碳

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