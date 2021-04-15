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馬斯克炒熱奧斯汀 德州、加州華人挹資連鎖旅館

記者封昌明／休士頓報導
華奧地產負責人袁琳（右三）歡迎來自世界各地的投資人進駐奧斯汀。 （記者封昌明／攝影）
華奧地產負責人袁琳（右三）歡迎來自世界各地的投資人進駐奧斯汀。 （記者封昌明／攝影）

就在今年新冠疫苗尚未問世，旅館業一片低迷聲中，由休士頓賴清陽律師偕同寧永健、洛杉磯解業成共三個家族，集資在斯坦福市成功購入兩家萬豪酒店旗下兩個品牌，運營至今已見獲利，集團對市場未來前景信心十足，決定再次揮軍奧斯汀出手購入Holiday Inn Express及Candlewood等兩家知名品牌連鎖旅館，預計今年6月入駐管理。

由賴清陽領軍的投資團隊，4月14日在兩家旅館過戶後，拜訪當地房地產界領頭羊華奧地產，負責人袁琳親自接待，袁琳除了熱情招待奧斯汀知名烤肉美食外，並引領大家參觀去年成功收購的幾家旅館改成公寓項目。袁琳接著介紹，奧斯汀地產雖然火爆，但相較紐約及加州，目前仍是起漲期，在未來的兩年內上漲趨勢應該不會改變，觀諸過去，那怕是在2008年金融海嘯期間，奧斯汀的地產仍然是相當穩定。

袁琳表示，歡迎來自世界各地的投資客進駐奧斯汀，大家共享房地產大漲帶來的甜美果實，她認為賴清陽等一行都是地產界的資深投資人，過去在全美各地投資的地產項目都是無往不利、收獲頗豐，這次能夠來到奧斯汀投資，她們非常歡迎，也期望未來能在土地、公寓、商場等各個項目進一步合作。

首次參與賴清陽團隊投資的解業成表示，他住在洛杉磯，早在2005年就已看好奧斯汀的發展並且投入，多年來都在兩地頻繁往返管理多個項目，最近因新冠疫情對旅館業造成一些影響才決定投入，並且因緣際會在看到德州世界日報報導，賴清陽等人危機入市購入兩家萬豪酒店，取得聯繫後，雙方在相談甚歡後，決定攜手投資未來。

另一位重量級的投資人寧永健，在大休士頓地區擁有30家知冰淇淋及餅乾連鎖店，10餘年前也是與友人合資投入大型公寓項目獲得了不少投資經驗，這次決定與賴清陽等人攜手合作，也是希望華人能藉著投資大型旅館連鎖企業，讓下一代在美國受教育的年輕人能展現管理長才，進一步躋身主流社會，讓華人在大型連鎖企業中擁有更多的發言權。

由賴清陽（左二）領軍的投資團隊成員寧永健（左一）、解業成（右二）等在奧斯汀新購入...
由賴清陽（左二）領軍的投資團隊成員寧永健（左一）、解業成（右二）等在奧斯汀新購入的旅館前合影。 （賴清陽提供)

投資 旅館 洛杉磯

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