芝警槍殺13歲少年影片今將公布 市長落淚籲公眾冷靜

日前小村區民眾曾上街頭抗議警察槍殺13歲少年涂萊多。(Andy Thayer直播截頻)

芝加哥 小村(Little Village)的13歲青少年亞當．涂萊多(Adam Toledo)3月29日遭警察 開槍打死的現場影片，即將於14日公開，芝加哥市市長萊特福特與涂雷多家人律師在影片公開前共同發出聲明，希望公眾保持冷靜，「我們理解這段影片的發布，將帶來很大的痛苦，並會引起觀看者情緒性反應，我們請求大家和平表達看法」。

萊特福特14日中午與社區代表緊急舉行了公開說明會，除呼籲大家在該影片公布後保持冷靜，更一度落淚提到對於青少年死亡的不捨，以及市府所面對的嚴峻挑戰。

芝加哥市府首席律師梅匝(Celia Meza)13日已與涂萊多家人律師歐提茲(Adeena Weiss Ortiz)及賀須宏(Joel Hirschhorn)碰面，並獲得他們的許可公布相關材料，負責所有警察開槍事件調查的芝加哥警察問責局(Civil Office of Police Accountability)會在15日公布該致命槍擊 案的現場影片，包括警察隨身攝影機以及附近社區監視攝影所拍下的內容。

引起高度關注的涂萊多槍擊事件，發生在3月29日凌晨2時許，涂當時與另一名同夥因涉嫌對街道車輛開槍，而在小村區的巷弄，遭到警察徒步追緝，其中一名警察開槍打死了涂萊多，也引發了當地居民的抗議與示威。

萊特福特14日表示已經看過該案件相關影片，涂萊多家人也已經看過，雙方並在影片對外公佈前，一起呼籲公眾保持冷靜，涂萊多家人透過律師特別表示，已經聽到有抗議行動將在影片公布後舉行，他代表家人希望大家務必冷靜，聲明中說「我們感謝社區支持，從媒體報導指出，有更多的抗議活動要舉行，雖然我們不清楚示威計畫，但我們為我們的城市祈禱，大家保持平和來紀念亞當，並有建設性的推動改革。」

由於芝加哥去年曾因為明尼蘇達州警察跪殺非裔佛洛伊德事件，而發生兩場大規模洗劫，近日該案正在審判，而明州又剛發生女警誤拔槍枝射殺非裔青年，種種情況，讓芝加哥警局不得不對涂萊多之死亡影片的公布提高警戒。

因應可能的示威行動，芝加哥警察也在內部發布了如何驅散人群的新守則，其中包括要求警察在驅趕群眾前，必須給出明確警告，讓人們有時間離開，並在驅散人群前，考慮使用「非侵入性」的方法來阻止非法行為。

涂萊多案大概過程：

根據檢方陳述，涂萊多與同夥羅曼(Ruben Roman，21歲)在上月29日凌晨2時30分，一起從南韶爾大道(S. Sawyer Ave.)走往24街，從當時的路邊監視攝影機可以清楚看到涂萊多戴著白色帽子，羅曼穿著金色夾克。

兩人走到街角時，一輛車子經過，羅曼往前準備開槍，涂萊多一開始往後退，但羅曼開始開槍時，涂萊多又往前走到距離羅曼約一臂距離，羅曼約開了七、八槍後，兩人快速逃離現場，羅曼跑在前面，涂萊多緊跟在後。

這時芝加哥偵測槍擊案的ShotSpotter發現了有槍擊案，兩名著制服警察不到一分鐘趕到現場，並開始徒步追趕羅曼與涂萊多，其中一名警察掠倒了羅曼，另一名警察則繼續追緝涂萊多，過程中，該警察命令涂萊多停下來，最後彼此在一處木圍籬前停住。

之後警察要求涂萊多出示雙手，就在這時涂萊多右手持槍轉向警察，警察立即要求他「放下它(槍枝)、放下它」，接著警察朝其開了一槍，打中涂萊多胸部，儘管警察呼叫救護車到場，並對其進行胸部按壓急救，但涂萊多仍當場死亡，檢察官說，警方後來在距離涂中槍地點幾呎外的地面，找到了涂掉落的槍枝，該槍枝與羅曼開槍現場所使用槍枝的彈殼吻合。