誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

明尼蘇達州華盛頓郡檢察官歐爾普特(Pete Orput)14日說，檢方將對開槍打死20歲非裔 萊特(Daunte Wright)的女警金柏莉‧波特 (Kimberly Potter)，提控二級過失殺人罪(Second-degree manslaughter)，該罪刑成立最高可判處10年徒刑。

波特14日上午已由聖保羅市的刑事局逮捕，波特是一名有26年經驗的資深與負責訓練的警官，她本來打算向萊特使用電擊槍，但卻誤用手槍，根據警方公佈的錄影影片顯示，波特開槍前，曾大叫「電擊槍」(Taser)數次，並告訴同僚她要把萊特擊昏；但她舉槍擊發後說：「 Holy⋯⋯我剛開槍打了他。」

萊特家人與抗議該致命事件的群眾表示，開槍殺人沒有藉口可言，由此事件也顯示了司法系統對非裔不公，家人說，萊特是因為汽車牌照(car registration)過期遭警察 攔停，最後卻以死亡告終。

布魯克林中心警局局長甘儂(Tim Gannon)說，48歲的波特已於13日辭職。

警方對該案的說法是，萊特因為牌照過期遭警攔下，但隨後警察發現他背負逮捕令而試圖將他拘捕，警方說，萊特的逮捕令來自於去年6月他從警察手中逃跑，且未獲許可而持有槍枝，之後萊特也未出庭受審。

警察想要使用電擊槍卻誤用槍枝的案例的確曾經發生過，但專家表示，此情況極為罕見，全美範圍內一年通常發生不到一次。

2009年加州一名交通警察馬瑟萊(Johannes Mehserle)，就曾在一起火車站鬥毆事件中，誤拔其.40口徑手槍而非電擊槍，意外打死一名22歲青年，該警察最後以過失殺人罪，判處兩年監禁。

2015年於奧克拉荷馬州的土耳沙市(Tulsa)，一名白人副警長貝茲(Robert Bates)，在準備使用電擊槍時，卻意外對著被其他警察壓制的非裔男子哈里斯(Eric Harris)開槍，哈里斯不治，貝茲以二級過失殺人罪認罪。

該起事件發生後，布魯克林中心市陸續出現示威、抗議行動，甚至也有商店遭到洗劫，為強化安全，包括中餐館等當地商家紛紛釘上木板。