威州最高法院裁決 州長無權限制餐館客容量

威州最高法院14日裁決，州長必須或議會同意才能發布餐館與酒吧堂食人數的限制令。(讀者提供)

威斯康辛州最高法院14日裁決，該州州長艾弗斯(Tony Evers，民主黨 )在未獲得該州議會同意前，無權限制餐館、酒吧及其他商業的客容量，這也是保守派勢力把持的最高法院，繼兩周前否決州長口罩強制令後，又一起推翻州長權限的裁決案件。

去年威州最高法院曾裁定，艾弗斯必須獲得由共和黨 主導的議會同意，才能在疫情 期宣布關閉商家企業落實防疫，因此從去年10月起，威州就沒有實施過全州性的商店、餐館客容量限制命令。艾弗斯曾試圖發布過室內不能超過可容納人數的25%群聚，但該命令因為遭該州上訴法院阻擋，導致命令斷斷續續受到影響而無法真正落實。

該州最高法院14日以4：3的票數，裁定州長如果要求商業、餐館實施客容量限制，必須先通過議會同意。

支持州長限制聚會人數的法官布萊德利(Ann Walsh Bradley)表示，州長緊急命令不需要符合「規則」的定義，因此艾弗斯政府不必經過繁複的規則制訂程序來發布緊急命令，她也提到，錯誤的裁決將再次使法院破壞公眾健康。

代表一家酒吧Mix-Up Bar對政府提告的律師齊特林(Misha Tseytlin)，致信給州長以及威州檢察長庫爾(Josh Kaul)表示，限制室內聚會人數，就是想摧毀所有企業，他還說，最高法院此裁決顯示，像他所代表的小酒吧也可以對抗強勢州長與檢察長，並且獲得法律支持。

威州疫情雖然沒有鄰近的密西根州、伊利諾州嚴重，但該州的七天平均新增染疫人數，從3月中旬不到400人，到13日已經增加到794人。