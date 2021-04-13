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沒有所得稅 趙婷「無依之地」真人版聚德州

休士頓訊
「亡命天涯RV俱樂部」舉辦攝影比賽的頭獎作品。(the Escapees RV Club網頁)
「亡命天涯RV俱樂部」舉辦攝影比賽的頭獎作品。(the Escapees RV Club網頁)

趙婷編導的「無依之地」(Nomadland) ，引起人們對美國浪跡天涯生活趨勢的興趣，休士頓北邊80哩的李文斯頓市(Livingston) ，是大約1萬名浪人的通訊地址所在。

流浪人自古皆有，過去大多數是別無選擇的結果，但科技進展到今日，有些人是選擇過這樣的生活，他們購買休閒車RV或改裝廂型車(van)當作活動的住屋，加裝太陽能板獲得電力，藉由網路通訊到哪裡都還能繼續工作。過去幾年這個趨勢興起，記者克里斯慕迪(Chris Moody)和妻子曾經過了兩年這樣的生活，他最近揭開了流浪生活的一些秘辛。

美國有九個州不向州民徵所得稅，流浪人喜歡在這些州註冊車輛，德州是其中之一，取得駕照後不管到哪一州都算是德州人，還可以在德州的選舉中投票。李文斯頓的居民約有5000人，「亡命天涯RV俱樂部」(the Escapees RV Club)在美國有6萬名會員，其中的1萬人是德州分會的會員，德州總部在李文斯頓的一棟房屋中，這裡只有幾名工作人員，並沒有住戶，1萬個信箱由這些員工管理。

為了應付這1萬人的郵件，郵局的送件車是一輛18輪大卡車。會員每個月繳些許費用，分會就代為處理郵件，重要的郵件會經過電子掃描，用電郵寄給會員，垃圾郵件則代為丟棄。這些人不用繳州稅，不用花錢買房子、租房子，生活開銷比一般人少很多，慕迪表示，喜歡露營的人比較可能適應這樣的生活方式，但討厭露營的人千萬別輕易嘗試。

德州的共和黨掌政者不喜歡這種「幽靈州民」(ghost residents) ，特別是那些不住在德州卻在德州選舉中攪局的人。RV俱樂部李文斯頓分會的秘辛曝光後，有些會員擔心州政府會訂定法規嚴加管制，將會造成他們必須另選他州登記身分。

德州 美國 駕照

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