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已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

打完嬌生嚴重頭痛、肚子痛、呼吸困難 請聯繫醫師

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
聯邦政府13日叫停各疫苗接種站給民眾施打嬌生疫苗。(美聯)
聯邦政府13日叫停各疫苗接種站給民眾施打嬌生疫苗。(美聯)

在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)與聯邦疾病防治中心(CDC)13日聯合叫停嬌生疫苗(Johnson & Johnson)的注射後，伊利諾州衛生廳、庫克郡衛生局以及芝加哥衛生局13日一早陸續宣布，暫停配送與施打嬌生疫苗，其中庫克郡衛生局表示，如已接種了嬌生疫苗，並在接種後三周內出現嚴重頭痛、肚子痛、腿部疼痛或呼吸困難者，應與醫生聯繫。

新的暫停接種嬌生疫苗後，至少有麥克亨利郡(McHenry)表示疫苗施打作業因此受到影響，此外，伊州最大規模的連鎖藥局華格林(Walgreen)也發出聲明稱暫停施打嬌生，華格林說，會與已經預約施打的民眾聯繫更改接種其他種疫苗的時間。

截至目前為止，已有680萬劑嬌生疫苗在美國國內施打，出現血栓反應的六名女性，年齡在18歲至48歲之間，而出現症狀時間為接種後六到13天不等。

庫克郡衛生局表示，原訂施打嬌生疫苗的接種站，將全部改為施打輝瑞或莫德納疫苗，如果不想要接種這兩種疫苗的民眾，可撥打(833)308-1988取消或重新預約時間。庫郡衛生局13日下3時會釋出新的一批疫苗供民眾預約，這批疫苗不會包括嬌生疫苗。

衛生局也提到，假使已經接種了嬌生疫苗，並在接種後三周內出現嚴重頭痛、肚子痛、腿部疼痛或呼吸急促者，應與醫生聯繫。

根據CDC統計，伊州有27萬790人施打嬌生疫苗，約佔全州人口2.1%，伊州計畫在這一周配送1萬7000劑嬌生疫苗，接下來4月18日開始的七天，則預計會收到總共48萬3720劑疫苗，其中包括5800劑嬌生。

由聯邦FEMA統籌的聯合中心施打站，日前才宣布從20日起，民眾可直接到該中心施打嬌生疫苗，該計畫目前仍未說明如何是否會改變。

疫苗 嬌生 庫克

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