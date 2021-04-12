德州學生線上玩「奴隸交易」 有色族裔身價1元

丹尼爾九年級中學傳出學生對有色族裔學生玩「奴隸交易」。(校園照，非本文所指交易遊戲，Daniel Ninth Grade Campus臉書 )

NBC電視台報導，德州亞雷多獨立學區 （Aledo ISD）部分父母日前發現，九年級學生在一個線上遊戲中，對有色族裔學生玩「奴隸交易」（Slave-trading），並在群組聊天中標註「奴隸交易」，標註「"N"農場（"N" Farm）與"N"拍賣（"N" Auction）」。

報導稱，該學區丹尼爾九年級中學(Daniel Ninth Grade Campus )學生用Snapchat進行交易，並玩「遊戲」，訂價學校有色族裔學生並進行交易。

「這讓我感到噁心，他們認為自己是誰，有什麼權利這麼做？」三名前亞雷多獨立學區家長Mark Grubbs說。

遊戲中，一名學生身價為100元，另一名學生僅一元，因同學不喜歡他的頭髮。

學區家長Ella Bullock說，「因為我們所生活的社區，對此不感驚訝。」

學區向所有父母寄送通知，解釋這些玩遊戲的學生受到紀律處分，但部分父母對通知的書寫方式感到不滿，因為並未用種族主義 （racism）一詞，而是用「玩鬧」（cyberbullying）。

Bullock說，「我對這封郵件感到失望，我喜歡這個學區，但種族主義的觀念需改變。」

網路上，有人告訴學區教委Forrest Collins，說這是仇恨犯罪 ，不是學生間的打鬧，他回信說百分之百同意。

學區總監Susan Bohn發表聲明稱，種族主義仇恨在該地區不存在，他們正確保有色人種受到重視。

學區家長計畫在19日的教委會上，要求更強烈的計畫，解決校園種族主義議題。