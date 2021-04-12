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疫苗接種卡丟了怎麼辦？

記者謝哲澍／新澤西州報導
CDC的疫苗接種記錄卡，衛生廳提醒民眾注意保存。(記者謝哲澍/攝影)
CDC的疫苗接種記錄卡，衛生廳提醒民眾注意保存。(記者謝哲澍/攝影)

新冠疫苗逐漸普及，越來越多華人在社交網站上曬出接種小白卡，或許可能成為未來很長一段時間內重要的檔案記錄。然而一旦丟失接種卡，可能令居民手足無措；聯邦疾病控制與預防中心(CDC)建議居民在這種情況下，立刻與接種站聯絡。

連鎖藥房CVS發言人Tara Burke說，患者可以前往接種疫苗的藥房，使用正確的ID驗證身份後，藥房將確認其記錄並重發新的接種記錄卡。

居民亦可聯繫州政府以獲取記錄副本。新澤西州衛生廳發言人Dawn Thomas說，如果丟失了疫苗接種卡，將需要通過訪問新州免疫資訊系統(NJIIS)索取其免疫記錄的副本，「所有接種記錄都應在24小時內輸入NJIIS，但居民可能要等72小時才能獲得副本，具體取決於將數據提交到NJIIS的方式。」

在進入網站https://njiis.nj.gov/後，新州居民可點擊頂部藍色的「提交請求」(Submit a Request)，在頁面底部，選擇「我想從NJIIS請求我的免疫記錄副本」，隨後將打開一個填寫表格。

申請者只需要填寫必填字段，包括姓名、地址、電子郵件和電話。如果不清楚接種站設施/組織名稱，該欄可填「n / a」。如果希望獲得含有接種疫苗批號的副本，需將該請求添加到描述部分。

可接受的證件包括由州政府簽發的帶有照片地址的駕駛執照；由州簽發的帶照片非駕駛員身份證，並附上地址；本州、另一州或聯邦政府發佈的類似身份證明；或由新州郡政府簽發的帶有照片的身份證。

衛生廳表示，大多數請求通常會在24到48小時內得到答復，接種記錄將被郵寄至所填寫地址，並不能通過電子郵件發送。該州並未確定居民是否可以前往大型疫苗接種站獲得補發。

旅行業高管曾表示，他們相信人們將來需要出示疫苗接種卡才能登上飛機，而且有些雇主也可能會要求提供證明；包括羅格斯大學(Rutgers University)在內，一些大學已經要求接種疫苗，然後才能返回校園。

CDC建議居民對接種卡的正反面拍照，而州長墨菲則建議對證件進行塑封：這一建議存在爭議，因為部分專家認為此舉將妨礙未來寫入新的疫苗接種記錄。

疫苗 新州 新澤西州

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