我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

反壟斷處罰後 阿里巴巴公開信：新的起點

「排華法案」未明確列入教學課程 伊州華社不滿

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
多位資深華裔維權人士發起反對伊利諾州TEAACH Act。(雲端會議截圖)
多位資深華裔維權人士發起反對伊利諾州TEAACH Act。(雲端會議截圖)

針對伊利諾州州眾議會日前通過「亞裔美國人社區歷史平等教育」(TEAACH Act)，卻未將排華法案等重大事件與二戰時期日本裔美國人被關集中營一樣，明確列入伊州中小學教學課程，讓華社深感失望、憤怒，多位華裔資深維權人士因此發起「填寫參議會聽證會證詞表格」行動，號召華人對該法案提出「異」見。

這項法案主要要求伊州所有公立小學、高中，必須在教學課程中教授亞裔美國人歷史，其中在美國歷史部分，明確要求將二戰時期日本裔美國人被關集中營、美國第100步兵營第442團英勇作戰的內容列入教學課程，但對於美國華裔至關重要的歷史事件：1882年「排華法案」，卻沒有像日人關集中營一般清楚列入教課內容。

發起反對行動的張秀賢說，她為此與最初向議員提交該草案的芝加哥亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice Chicago)溝通，並提出希望將排華法案列入教學課程的修正條例，然而上述建議未獲AAAJC的認同。

根據了解，AAAJC的說法是，法案中包括了教授美國亞裔歷史，並未排除教授排華法案，而該法案已通過眾議會表決，即將要在參議會聽證並投票，該法案的主要贊助議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)，也表達了相同回應。

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華說，法案中指出，各學區可自行決定學校要教授多少小時的亞裔歷史課程，假使學區選擇很少時數的話，就很有可能只會教授日人集中營部分，而無法把排華法案列入課程內容，為保險起見，他主張必須將排華法案明確加入課程之中。

基於修補法案意見未被採納，其他包括美亞健康協會主任劉紅、美國華人聯合會伊州分會(UCA-IL Chapter)會長陳健、芝北中文中心校長滿素潔、華裔律師石曉明(Sharon Shi)等，9日晚間緊急發起行動，號召華人簽署表達反對。

發起者表示，由於下周二(13日)參議會就要啟動聽證立法程序，想在該法案增列排華法案到教學課程，必須先阻止該法案繼續進行，因此希望華人踴躍到議會官網填寫反對法案的證詞表格(Witness Slip)，先爭取放緩該法案通過，再朝增列排華法案、華人鐵路工對美國社會的貢獻等內容努力。

部分華人對這項行動也有不同看法，有華人說，直接反對該法案的作法比較牽強，現在通過該法案並不傷害華裔，對反歧視亞裔也是一種進階，也有人說，伊州教育將亞裔加入歷史一部份是好的開端，現在反對，那麼亞裔歷史入列課程恐將更無希望。

有意參加反對行動者，可上官網填寫表格，網址：https://tinyurl.com/dpckhj4p。

美國 亞裔 華人

上一則

新州反歧視法75周年 檢察長籲「停止仇恨」

延伸閱讀

反對SB 82法案聯盟 駁斥斯金納8論點

反對SB 82法案聯盟 駁斥斯金納8論點
洛縣檢察長弱化三振出局法 少年重犯不得以成年起訴

洛縣檢察長弱化三振出局法 少年重犯不得以成年起訴
伊州「聰明買」 協助還學貸並購屋 吸引外州民眾定居

伊州「聰明買」 協助還學貸並購屋 吸引外州民眾定居
保護食品商 周本立挺AB693法案

保護食品商 周本立挺AB693法案
SB 7限縮投票 挨批「穿著燕尾服的種族歧視法案」

SB 7限縮投票 挨批「穿著燕尾服的種族歧視法案」
賈斯康又推三振出局改革法 少年重犯不得以成年起訴

賈斯康又推三振出局改革法 少年重犯不得以成年起訴

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
北卡也爆槍擊案，室內派對三死四傷。(美聯社)

北卡也爆槍擊案 室內派對3死4傷

2021-04-03 19:32
普林斯頓大學錄取率創新低。(本報檔案照)

多所名校錄取率創新低 普林斯頓不到4%

2021-04-07 14:39
一名在岩石橋州立公園健行的民眾，意外發現紀夢奇遺骸。(youtube視頻截圖)

密蘇里法醫確認 遺骸就是紀夢奇

2021-04-06 15:46
亞城槍案罹難者馮道有由於在美沒有親人，亞城華人互助會伸出援手，為她辦理後事。(記者林昱瑄／攝影)

槍案受害華女在美無親人 亞城華人互助會為她辦後事

2021-04-05 10:57
搶匪持長槍抵住店員的臉，讓店員打開收銀機，視頻顯示他們搶走了錢和幾條香菸。（警方視頻截圖）

休士頓3蒙面歹徒持長槍 搶劫便利店全程曝光

2021-04-07 20:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定
中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元
亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼

亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼