「排華法案」未明確列入教學課程 伊州華社不滿

多位資深華裔維權人士發起反對伊利諾州TEAACH Act。(雲端會議截圖)

針對伊利諾州州眾議會日前通過「亞裔美國 人社區歷史平等教育」(TEAACH Act)，卻未將排華法案等重大事件與二戰時期日本裔美國人被關集中營一樣，明確列入伊州中小學教學課程，讓華社深感失望、憤怒，多位華裔資深維權人士因此發起「填寫參議會聽證會證詞表格」行動，號召華人 對該法案提出「異」見。

這項法案主要要求伊州所有公立小學、高中，必須在教學課程中教授亞裔美國人歷史，其中在美國歷史部分，明確要求將二戰時期日本裔美國人被關集中營、美國第100步兵營第442團英勇作戰的內容列入教學課程，但對於美國華裔至關重要的歷史事件：1882年「排華法案」，卻沒有像日人關集中營一般清楚列入教課內容。

發起反對行動的張秀賢說，她為此與最初向議員提交該草案的芝加哥亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice Chicago)溝通，並提出希望將排華法案列入教學課程的修正條例，然而上述建議未獲AAAJC的認同。

根據了解，AAAJC的說法是，法案中包括了教授美國亞裔歷史，並未排除教授排華法案，而該法案已通過眾議會表決，即將要在參議會聽證並投票，該法案的主要贊助議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)，也表達了相同回應。

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華說，法案中指出，各學區可自行決定學校要教授多少小時的亞裔歷史課程，假使學區選擇很少時數的話，就很有可能只會教授日人集中營部分，而無法把排華法案列入課程內容，為保險起見，他主張必須將排華法案明確加入課程之中。

基於修補法案意見未被採納，其他包括美亞健康協會主任劉紅、美國華人聯合會伊州分會(UCA-IL Chapter)會長陳健、芝北中文中心校長滿素潔、華裔律師石曉明(Sharon Shi)等，9日晚間緊急發起行動，號召華人簽署表達反對。

發起者表示，由於下周二(13日)參議會就要啟動聽證立法程序，想在該法案增列排華法案到教學課程，必須先阻止該法案繼續進行，因此希望華人踴躍到議會官網填寫反對法案的證詞表格(Witness Slip)，先爭取放緩該法案通過，再朝增列排華法案、華人鐵路工對美國社會的貢獻等內容努力。

部分華人對這項行動也有不同看法，有華人說，直接反對該法案的作法比較牽強，現在通過該法案並不傷害華裔，對反歧視亞裔也是一種進階，也有人說，伊州教育將亞裔加入歷史一部份是好的開端，現在反對，那麼亞裔歷史入列課程恐將更無希望。

有意參加反對行動者，可上官網填寫表格，網址：https://tinyurl.com/dpckhj4p。