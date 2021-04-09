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聖母大學宣布 新學年不打疫苗不准返校

特派員黃惠玲╱綜合報導
聖母大學宣布，秋季學期要返校必須先打完疫苗。(聖母大學臉書)
聖母大學宣布，秋季學期要返校必須先打完疫苗。(聖母大學臉書)

印第安納州聖母大學(University of Notre Dame)宣布，該校教職員、學生及各種職業進修課程學生，都必須先施打新冠疫苗才准許於秋季學期回到校園，聖母大學也是全美第一波強制要求接種疫苗的高等教育學府之一，其他如羅傑斯、康乃爾、布朗與東北等大學，均已公布了類似規定，但包括伊利諾大學等多數大學，迄今都未要求需接種疫苗才能返校，而僅是「鼓勵」員工、學生施打。

聖母大學於官網發聲明指出，如果因為醫療或宗教原因無法接種疫苗，可予以豁免，假使有人無法在秋季開學前獲得疫苗接種，該校也會協調安排完成施打。

為推動全部師生接種目標，聖母大學校園內將設立疫苗施打站，此外，校方也鼓勵教職員、學生多多利用該校網路系統，上傳自己的疫苗施打資料，假使在未來幾周內，校園師生接種疫苗比率達到九成的話，學校也會調整因應措施與規定。

聖母大學去年8月中旬開學不到八天，就曾傳出146名師生染疫，而被迫叫停所有返校實體課程教學，學校指出，大部分染疫者是住在校外的高年級學生，這些學生參加聚會卻未遵守保持社交距離規定，也不戴口罩才會造成感染，當時為防止疫情繼續傳播，學校決定暫停校園實體課程兩周。

伊利諾州方面，至今仍沒有一所大學表示會實施強制施打疫苗的措施，不過，學生人數多達四萬的香檳伊利諾大學，已送出郵件通知所有學生，凡16歲及以上者，均已經可以在當地登記疫苗施打，校長瓊斯也鼓勵學生在本學期結束離開校園前，先完成疫苗接種。

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