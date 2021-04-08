疫情期 5大湖溺斃人數飆升

密西根湖畔去年5月到9月間，因戲水或游泳溺斃人數比往年同期激增三倍。(本報檔案照片)

受到新冠疫情 影響，許多民眾紛紛從鬧市湧往大自然景點遊玩，因社區游泳 池關閉轉到湖邊戲水人數也明顯增加，一項最新研究指出，密西根湖、安大略湖(Lake Ontario)以及休倫湖(Lake Huron)去年溺水死亡的人數大幅提高，尤其密西根湖2010到2019年平均每年意外溺死11人，去年卻激增逾三倍到37人，近日氣溫回升，戲水季節來臨，喜歡到湖邊游泳、玩水民眾務必留意安全。

威瑟爾大學(University of Windsor)研究人員郝瑟爾(Chris Houser)與沃達奇克(Brent Vlodarchyk)在海洋與沿岸管理期刊(Ocean & Coastal Management)上發佈了這項研究，郝瑟爾說，今年在荷蘭德州 立公園(Holland State Park)的湖岸，就已經有三名青少年溺死，這些不幸死亡者，大多缺乏在有波浪環境下游泳的經驗，因而低估了危險性。

該研究統計了去年5月1日到9月底間的大湖溺斃人數以及溺水原因，研究指出，密西根湖、安大略湖與休倫湖溺水人數最多，而列入研究的溺水個案，均與波浪、湖潮有關，至於划船或衝浪意外都未列入統計與研究範圍。

去年安大略湖有16起溺斃案件，比往年高出至少10起，休倫湖則有八件，而往年同期約只有三件，五大湖中的伊瑞湖(Lake Erie)、休必略湖(Lake Superior)的溺斃人數則與往年差不多。

研究指出，去年3月份包括伊利諾州、密西根州都在實施「居家避疫」時，密西根湖溺水事件比往年少，但隨著防疫政策逐漸鬆綁，特別是進入6月後，伊州與密州、印第安納州等在密西湖沿岸發生的溺水事件明顯上升。

密西根自然資源廳(Michigan Dept. of Natural Resources)日前才因遊客大量湧入湖灘，而關閉了Tippy Dam Recreational Area，官員表示，假使其他湖岸出現過多人潮，將繼續關閉禁入，以確保安全。