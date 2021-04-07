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全美逾四成新增確診案例 集中在紐約等五州

多所名校錄取率創新低 普林斯頓不到4%

記者謝哲澍／新澤西州報導
普林斯頓大學錄取率創新低。(本報檔案照)
普林斯頓大學錄取率創新低。(本報檔案照)

大學錄取率往往是學生擇校的重要參考標準，疫情爆發後名校錄取率意外暴跌，使原本就不低的門檻顯得更加高不可攀。普林斯頓大學(Princeton University)今年在3萬7601名申請者中接受了近1500名申請者，錄取率不到4％，創下歷史新低，也成為全美最難進入的大學之一。

普大連續多年高居美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report)最佳大學榜首，錄取率也不斷下跌，此前的最低為2018秋季的5.5%。普大招生辦主任Janet Lavin Rapelye表示，錄取的學生都有非凡的才能、創意和信念，將豐富學校的文化背景，「我們無法錄取所有合格的申請人，只能做出一些非常艱難的決定。」

今年包括普林斯頓大學在內，許多大學首次放棄了標準考試分數要求，也導致申請數量激增。招生院長Karen Richardson說，在這不尋常的一年中，許多考生將虛擬旅行取代了校園旅行，學生表現出極大的適應力。

該大學發言人說，考慮到去年數百名因疫情選擇推遲入學的學生，今年的錄取人數也少了約300人。今年錄取的學生中有近四分之一是家庭中的首名大學生；超過三分之二的美國公民或永久居民為少數族裔，包括混血和多種族人士。

賓夕法尼亞大學(Upenn)錄取5萬3000份申請中的3202名學生，錄取率近5％，同樣創下校史新低，錄取人數也少於往年，但大學發言人表示無法確定是否與疫情有關。

賓大錄取的學生中有15％是家中第一位大學生，約有18％的學生有資格獲得低收入家庭補助金。被錄取的學生中有155人居住在費城，被錄取的美國公民/永久居民中有56％為少數族裔。

賓大和普林斯頓大學是常春藤盟校的大學，通常在3月宣布錄取情況，但由於今年申請數量激增，因此需要更多時間來作出決定。學生報紙「哈佛緋紅色」（Harvard Crimson）稱，哈佛大學也創下了創紀錄的一年，僅接受了3.43％的申請者。

其他地區性學院，索思摩學院(Swarthmore College)收到1萬3012份申請，最終錄取1014名學生，錄取率7.8％，同樣創下歷史新低；哈弗福德學院(Haverford College)收到近5300份申請，錄取率接近18％的申請者，也是校史第二低的錄取率。

美國公民 疫情 招生

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