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德州母女練駕車 竟遭碰瓷兼搶劫

編譯組／綜合報導
三名涉嫌搶劫的嫌犯。（休士頓警局）
三名涉嫌搶劫的嫌犯。（休士頓警局）

休士頓警方表示，今年1 月 25日下午5時30分，在N. Wayside的5300街區發生一起「碰瓷兼搶劫」事件，嫌犯不僅攻擊被害人，還搶走金錢、手機等財物，如有相關訊息可以撥打Crime stopper專線713-222-TIPS (8477)。

案發當時，受害婦女正在教15歲的女兒開車，但畢竟新手上路，因此不小心撞到其他人的車。雙方下車談了之後，女子同意給對方700元賠償，因為對方宣稱受傷，但因為身上現金不夠，因此女子叫弟弟送錢來。

但當弟弟趕到後，身穿白色T恤的男子卻突然反悔，索要更多賠償，雙方因此開始爭吵。這時第二名嫌犯下車，身著黑色T恤的男子撂起鐵管攻擊弟弟的頭部，白T男子順勢搶走弟弟的錢包與手機，之後還將受害人的車搜刮一空。

另外，與兩名嫌犯同車的女子也在這時動手，搶了手機然後駕車逃逸。兩名T恤男則是跳上Nissan Altima然後離開。警方並未公開受害三人的身分，但3名嫌犯都是非裔

白T男與黑T男年齡與身形相當，都在30至35歲間，身高約5呎8吋至5呎10吋間，體重140至160磅。女子則約30至35歲，當時身穿紅T。Nissan Altima為白色，另一輛Toyota Camry則為淺色系。

 

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