新州放寬旅行限制 接種疫苗者無需隔離

除非旅行目的地國家/地區要求，否則完成接種的國際旅行者無需在出發時接受檢測。(記者謝哲澍/攝影)

新澤西州長墨菲6日表示，新州正在改變其旅行和檢疫準則，將採取聯邦疾病控制與預防中心(CDC)的新建議，對於已經完成疫苗 接種的國內旅行者，不再要求其自我隔離或接受檢測 ；國際旅行者則將按照聯邦政府規定接受檢測。

衛生廳長Judith Persichilli指出，無論是否接種疫苗，所有旅行者仍然需要採取防疫措施，包括戴口罩、避免人群、保持社交距離和在旅行時洗手。未接種疫苗的旅行者的指南沒有改變，應將旅行推遲到完成疫苗接種為止。

如未完成接種前必須旅行，則應在旅行前一到三天進行病毒檢測，並在旅行後三到五天再次檢測。即使旅行後檢查結果為陰性，也建議在旅行後在家自行隔離7日；如果旅行後未進行檢測，則應在家中自我隔離10日。

Persichilli指出，除非旅行目的地國家/地區要求，否則完成接種的國際旅行者無需在出發時接受檢測。她也強調國際旅行會帶來額外的風險，即使是完成疫苗接種的旅行者，也有越來越多機會感染病毒變體。

目前中國要求旅客按駐紐約總領館要求進行「雙檢測」，除提交申請健康碼所需的必要材料外，還需提交來美及赴華機票行程單、來美簽證（或其他居留證件）及中國駐所在國使（領）館核發的健康碼。

回程方面，聯邦政府要求從國外來到美國 ，已完成疫苗接種的旅行者在旅途前三日內有陰性的檢測報告，或登機前三個月內康復的檔證明。旅行後三到五天，旅行者應再次進行檢測，但已完成疫苗接種者無需自我隔離。

根據CDC的指導建議，未接種疫苗的國際旅行者必須遵循相同的測試指南，也必須自我隔離7天，即使持有陰性檢測報告。

放寬限制之前，新州居民到鄰近地區以外的任何美國州或地區，除了紐約、康州、賓州和德拉瓦州，都必須在自己的家中或酒店進行自我隔離。