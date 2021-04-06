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最新╱密蘇里警方確認 遺骸就是紀夢奇

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密蘇里警方確認 遺骸就是紀夢奇

特派員黃惠玲╱綜合報導
一名在岩石橋州立公園健行的民眾，意外發現紀夢奇遺骸。(youtube視頻截圖)
一名在岩石橋州立公園健行的民眾，意外發現紀夢奇遺骸。(youtube視頻截圖)

密蘇里州哥倫比亞市市長特瑞斯(Brian Treece)6日表示，3月25日在岩石橋州立公園(Rock Bridge State Park)發現的遺骸，經牙齒紀錄比對，確認就是2019年10月8日失蹤的華婦紀夢奇(Mengqi Ji)，警方說，實際死因仍待進一步調查。

警局局長瓊斯(Geoff Jones)說，稍早已告知紀夢奇在中國的家人，家人情緒略為激動，但「知道這一刻終會來臨」。

特瑞斯特別感謝所有投入協助偵辦此案的警察、偵探、社團與熱心民眾，「沒有公眾協助，不會有今天結果」，瓊斯說，尤其是發現遺骸者，如果他無視走過，那麼此案恐將很難獲得了結的機會。

副局長杭特(Jeremiah Hunter)說，警方上周五(2日)下午，就接到法醫確認該屍體為紀夢奇，但為了保險起見，一直等到相關程序確認後，到6日才對外公佈，他也提到，是透過紀的牙齒紀錄確認身份，接下來還會進行DNA檢測，至於身體是否有瘀血，如何致死？還要做多項詳細的檢查才有答案。

瓊斯說，檢方從一開始到現在，始終堅定失蹤華婦是遭謀殺，在告知檢方確認遺骸就是紀夢奇後，檢方感到欣慰。

杭特說，由於全案仍在調查，尚無法公布涉嫌殺害紀女的艾立吉(Joe Elledge)是否到過發現屍體的地點。

紀夢奇是在2019年10月8日失蹤，她的先生艾立吉因涉重嫌，遭檢方以一級謀殺罪起訴；哥倫布警局曾照著案發後艾立吉可能去過的路線反覆搜尋，包括最可能棄屍的拉明河(Lamine River)，並派出打撈船與建立河水阻擋牆，撈出多達25卡車的泥土、雜物，「幾乎都翻遍每一塊石頭」，但没有找到相關證據。

杭特表示，當時警方其實找過岩石橋公園，但沒有到這次發現遺骸的地點，這次發現屍體處，距離公路約30呎。

根據檢察官奈特去年對兇嫌提出謀殺控罪的陳述顯示，2019年10月8日晚間，艾立吉在家中坐在妻子身上幫她按摩，也因此導致紀夢奇被壓住而無力反抗，由於其公寓及車輛均沒有找到任何血跡反應，檢警判斷紀夢奇是遭兇嫌勒斃後棄屍。

負責調查的警察米契爾(Alan Mitchell)提到，艾立吉接受警方詢問時說，案發前紀夢奇躺在房間床上，他走過去壓在妻子身上替她按摩背部，並向妻子求歡但遭拒絕。

艾立吉說，由於妻子已經好幾個月對他的要求反應冷淡，因此遭拒絕後就離開到客廳打電動、看YouTube影片。

米契爾表示，紀夢奇身高五呎、體重約100磅，而艾立吉高六呎，體重170磅，一旦艾立吉壓在紀夢奇身上，紀幾乎無法做出反抗，由10月15日警方拍照存證顯示，艾立吉身上沒有發現任何受傷跡象。

根據警察辦案經驗與訓練，當時艾立吉疑因不滿妻子反應，因此勒死了她，而通常遭勒斃的死者，現場不會留下血跡，這也可以說明之後警方並在其居住公寓，還有夫婦兩人的車輛上，為何均找不到血跡反應。

紀夢奇。(本報檔案照片)
紀夢奇。(本報檔案照片)
艾立吉。(本報檔案照片)
艾立吉。(本報檔案照片)

紀夢奇 警察 檢測

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