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德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

編譯組／綜合報導
艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）
艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州艾倫市（Allen）一戶民宅，5日發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是其中兩名兒子槍殺他人後，兒子再自殺（murder-suicide）。

據KXAS報導，當天凌晨1時左右，艾倫市警局接獲報案後抵達Pine Bluff Drive 1500號街區一民宅，發現六人陳屍屋內，包括祖母、父母與三名孩子。

艾倫警局警官Jon Felty告訴KRLD-AM，六人都死於槍殺。

他說，「看起來是兩名十幾歲兒子達成協議，他們將自殺，並打算將其家人一起帶走。」

Felty補充，警方認為這家人來自孟加拉移民，過去並沒有家庭問題相關紀錄。

警方尚未公布遇難者姓名，但一名家庭友人向媒體透露，三名死亡的孩子分別為19歲的雙胞胎Farhan和Farbin Towhid，21歲哥哥Tanvir Towhid。父母親分別為Iren和Towhidul Islam。孩子的祖母也遇難。

該家庭友人Shawn Ahsan說，「當我聽到這個消息時，我20分鐘無法思考，我們這社區怎會發生這種事？我們非常親密，經常互相往來，聚會，但在這個屋內，他們的孩子因為某事不高興，導致這起悲劇。」

德州 移民 槍擊

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