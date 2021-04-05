槍案受害華女在美無親人 亞城華人互助會為她辦後事

亞城槍案罹難者馮道有由於在美沒有親人，亞城華人互助會伸出援手，為她辦理後事。(記者林昱瑄／攝影)

3月16日在亞特蘭大按摩院發生的連續槍擊案，造成六名亞裔 女性死亡。其中遇難者馮道有(Daoyou Feng)由於在美沒有親人，遠在中國廣東的家人也因疫情無法來美，因此亞特蘭大華人 互助會伸出援手發揮大愛發起募款，並於4日下午辦理追悼會及葬禮，送她最後一程。

44歲的馮道有於1977年1月11日出生於廣東廉江的一戶農民人家，上有兩兄一姐，是家中最小的孩子。8歲時父親因病去世；由於家貧，她小學3年級時即輟學幫忙家務；14歲時便前往深圳、廣州、上海各大城市打工掙錢，曾做過流水線操作、車衣、美容各式工作。

1999年，22歲的馮道有在朋友邀約下，瞞著家人來到美國 ，希望賺取更多金錢來改善生活。她在紐約、洛杉磯都待過，主要從事沙龍、美甲、美髮以及按摩等工作。家人憶起她，都說她是個性格開朗，愛笑愛打扮的女孩，對家人十分關心。由於母親年事已高又體弱，馮道有也常常寄錢給母親。

馮的家人表示，馮道有有個夢想，在美國打拚20年，存夠了錢之後，她要回到家鄉開店做生意，也可照顧家人。這也是為什麼多年來她在美國辛勤工作，從未結婚建立家庭的原因。原本她打算2020年年初就要返鄉，但遇到疫情爆發，只能延遲計畫，卻沒想到今年3月16日一名槍手闖入按摩院，硬生生地奪去了她的生命及夢想，家人悲痛逾恆，更無法理解為何這麼好的女孩會遭此橫禍？

華人互助會創會者之一李曉松醫師首先代表互助會向亞裔朋友們伸出援手表達感謝。他說，短短幾天內，已有超過500多人捐款，款項已超過3萬元。他表示，這次亞裔按摩院槍擊案，引發全美巨大的迴響，成千上萬民眾走上街頭，這是因為自去年以來，仇視亞裔的暴力、攻擊事件越來越多，此次馮道有以及其他五名亞裔女性的離世，更帶來了亞裔社區的覺醒。他說，我們亞裔是美國的模範公民，應當受到公平的對待。

互助會會長應光永則再次感謝所有參與人士以及協助協調組織的朋友們。他感謝李曉松的協助，與馮家人聯繫溝通，感謝全美華人聯合會(UCA)的主席薛海培伸出援手，感謝前浙江同鄉會會長金瑾，感謝泛亞社區服務中心(CPACS)負責火葬及墓地的費用。他表示，互助會成立四年多，在美華人有急事定會伸出援手，也希望大家一起參與社區的工作。

追悼會後，互助會將馮道有的骨灰送至墓地，並在簡單的宗教儀式後將其安葬。

馮道有捐款款項將用於葬禮，墓地費用，追悼會，以及雇用律師處理其身後財產事宜。若有餘款，將交由馮在中國的母親。捐款連結：gofund.me/744a5419。