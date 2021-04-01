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輝瑞聲明：疫苗能防南非變種病毒

維州4/1鬆綁部分防疫限制 4/18起16歲以上可接種疫苗

記者張筠／維州報導
維州州長諾譚1日表示，18日起維州所有16歲以上的民眾均可接種疫苗。（記者張筠 / 攝影）
維州州長諾譚1日表示，18日起維州所有16歲以上的民眾均可接種疫苗。（記者張筠 / 攝影）

維吉尼亞州州長諾譚(Ralph Northam)1日宣布，16歲以上的所有維州民眾18日起均可接種新冠疫苗，同日維州也鬆綁部分防疫限制，室內聚會人數上限可增至50人，戶外聚會可達100人，多數商家和娛樂場所的客容量也可提高。

諾譚表示，疫苗接種順利推進，目前幾乎所有提前註冊(preregister)的高危群體都已接種至少一劑疫苗，其餘民眾在未來兩周內也將陸續接種，因此州府決定在18日進一步擴大施打人群，讓所有16歲以上的民眾接種。

維州此疫苗接種計畫比拜登政府在5月1日向16歲以上民眾普及新冠疫苗的目標超前兩周，截至1日，維州有31%人口接種至少一劑新冠疫苗，17%人口已完成接種；州府鼓勵民眾登錄vaccinate.virginia.gov或撥打(877)829-4682提前註冊，及時接收州府發送的預約提醒。

維州1日也放寬部分防疫限制，室內聚會可增至50人，戶外可達100人，音樂會等室內娛樂場所人數上限從250人提高到500人，但不得超過客容量30%；戶外文娛活動也不得超過客容量30%；室內體育活動人數可從原來的25人增至100人，戶外運動可增至500人，兩者也均不可超過場地客容量的30%；戶外畢業典禮等儀式人數上限提高至5000人，室內典禮最多可有500人，參與者必須戴口罩且保持社交距離，餐館限客容量50%的規定不變。

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