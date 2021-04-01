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疫苗難約華人歎：預約網站無中文 想打卻搶不到

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疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

接種新冠疫苗已成為現階段公眾心願，然而「想打卻找不到疫苗可接種」，也是許多人的心結，尤其是芝加哥第一家提供施打服務的羅瑞圖醫院(Loretto Hospital)，傳出院方開後門給川普酒店員工與教會成員先接種的醜聞後，更引發廣大民怨，而華人社區所面臨的最大接種困難，則是預約疫苗網站缺乏中文說明，此現象等於將英文不通的民眾直接拒於門外。

伊利諾州雖然已經開放給1C範圍民眾預約施打疫苗，但符合資格卻無疫苗可打，58歲的華裔網約車司機Ben說，他屬於1C，但因為英文不好，一開始想找華埠一些機構有施打疫苗的地方預約，「我曾打電話到培德中心登記施打，當時對方告知已有數百人排隊，等時間到會通知」，然而等了好久均無音訊。

後來有熱心朋友告知庫克郡要開放兩萬多劑疫苗，「我趕緊拜託會英文的朋友幫忙」，他說，當時從中午開放預約，因太多人搶，系統刷新緩慢，一直刷到40分鐘後，才搶到一個名額，雖然要開車40分鐘到South Suburban College施打，但總算了了一樁心願。

熱心協助親朋好友搶庫克郡疫苗預約的Jennifer說，該郡登記疫苗施打，必須先取得資格序號，然後再用這組序號到疫苗登記網站預約，等到一有疫苗釋出時，必須第一時間守在電腦旁搶名額，拿到名額後，需馬上輸入要施打者的出生年月日、地址、電話、電郵，否則搶到的位子很可能因為填寫資料速度過慢又被釋出，「這對不懂英文的親友，根本是不可能完成的任務」。

Ben說，芝加哥與庫克郡的疫苗預約，雖然也提供電話服務，但電話一通要等3、40分鐘才可能有人接聽，加上還是得說英文，所以等於「不讓我們使用」，Ben表示，唯一慶幸的是他去打疫苗的地點，有提供中文的健康狀況調查文件，否則可能又功虧一簣，打不成疫苗。

住在芝加哥的一對華裔夫婦是從華人臉書群組獲知疫苗施打信息，由於他們住家附近藥局遲遲找不到可施打的名額，也沒搶到庫克郡的預約，後來一看到臉書有人分享在伊州中南部的丹微爾村購物中心(Village Mall in Danville)，開放免預約的嬌生疫苗接種，而決定試試運氣。

兩人開了100多哩的車程，花了約2.5小時抵達後，果然順利獲得接種，該疫苗站開放時間為周二到周四上午8時到傍晚6時，周五、周六與周一則從上午8時開放到下午4時30分。

疫苗 庫克 芝加哥

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