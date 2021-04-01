我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特曬照 龐培歐赴雙橡園會蕭美琴

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

中西部州疫苗施打進度不一 憂疫情再起 民眾搶接種

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
威州奇諾夏郡發出推文後，不少伊州民眾紛紛跑去排隊接種。(推特截圖)
威州奇諾夏郡發出推文後，不少伊州民眾紛紛跑去排隊接種。(推特截圖)

新冠疫情又出現新一波竄升趨勢，盡快擴大施打疫苗也成為各州緊急要務，中西部地區包括俄亥俄州、明尼蘇達州、印第安納州、堪薩斯州均已展開全民接種，伊利諾、密西根、愛阿華、密蘇里等州則將在下兩周陸續開放全民接種，其中施打進度落後的州別，因民眾苦等不到疫苗，乾脆開車跨州尋找機會。

緊鄰伊州邊界的奇諾夏郡(Kenosha)的一處施打站，雖然不需事先登記即可接種疫苗，卻沒有什麼人前往，沒想到該郡府前天於社交媒體貼文鼓勵大家接種後，幾個小時內，吸引許多想打針的人湧入，其中包括不少從伊州跑去的州民。

住在距威州邊界不遠的偉而美市(Wilmett)伊州居民哈伯許(Lou Haboush)說，近來疫情又出現惡化，而他本身有糖尿病且很快要手術，雖符合伊州目前的施打資格，問題是「找不到任何藥局或醫院有疫苗可打」，因此他一看到奇諾夏接種站的消息，就馬上開車去排隊。

威斯康辛州將從下周一(5日)開放所有年滿16歲及以上民眾施打疫苗，目前確診病例激增的密西根州預計從5日開放全民接種疫苗，其他中西部州的全民施打日期，分別為愛阿華州5日，伊利諾州12日，密蘇里州9日。

剛開放16歲及以上民眾預約接種的印州表示，所有想施打者，可以上網登記，網址為：https://ourshot.in.giv，或是撥打211預約；印州目前已有274萬左右的民眾至少接種一劑疫苗，全州則有大概17%完成疫苗接種，該州的新冠住院人數為657人，一周前則只有548人。

印州的完成兩劑疫苗接種率，與中西部其他州差不多，伊州的已接種疫苗人口比率為17%，肯塔基州17.4%，俄亥俄州16.66 %，密西根州以19.6%，居這幾州之冠，然而密州過去一周卻是全美疫情熱點。

密西根州過去七天的單日確診平均為3493例，比去年夏季的150例，高出20倍，儘管染疫人數增加為全美第一，但州長惠特默表示，她不會縮緊現行的防疫限制，而會採取加速施打疫苗方式因應，現階段該州的防疫措施，包括公共場所必須戴口罩，室內用餐客容量不准超過五成，戶外體育館客容量最高為兩成，室內群聚人數上限為15人，戶外則為50人。

疫苗 伊州 俄亥俄州

上一則

SpaceX急需人手 馬斯克號召移居德州星際基地

延伸閱讀

拒打疫苗者大減 美國「群體免疫」露曙光

拒打疫苗者大減 美國「群體免疫」露曙光
1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億5027萬劑疫苗

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億5027萬劑疫苗
嬌生1500萬劑疫苗遭污染 供應恐延宕

嬌生1500萬劑疫苗遭污染 供應恐延宕
加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可接種疫苗了

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可接種疫苗了
AZ疫苗4•6起 開放3大族群接種 注射點增至103家

AZ疫苗4•6起 開放3大族群接種 注射點增至103家
調查：灣區接種疫苗意願 全美名列前茅

調查：灣區接種疫苗意願 全美名列前茅

熱門新聞

被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
喬治亞理工學院電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)涉嫌濫用簽證計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團起訴。(喬治亞理工學院官網)

喬治亞理工學院教授張繼昆 涉簽證詐騙遭起訴

2021-03-25 19:24
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

2021-03-26 18:35
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架

川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架
IRS：符合資格的未報稅族群 下周可收到紓困支票

IRS：符合資格的未報稅族群 下周可收到紓困支票
一洲焦點／曼哈頓殺母暴徒落網 攻擊亞裔何時了？

一洲焦點／曼哈頓殺母暴徒落網 攻擊亞裔何時了？