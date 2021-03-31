華府突發槍案 至少5人中槍 2人死亡

華府東南區的國會高地(Congress Heights)社區附近在31日下午突發槍案。圖為案發現場。圖取自Google map

華府 東南區的國會高地(Congress Heights)社區附近在31日下午突發槍案，警方稱至少五人中槍，其中兩人死亡，初步判斷是因兩撥人發生爭執，導致這場不明智的槍枝暴力，警方現懸賞2萬5000元尋求線索。

華府代理警察 局長康提(Robert Contee)31日下午在記者會表示，警方是在當天下午1時20分左右接到報警電話，案發現場在東南13街與東南國會街交匯處，靠近Malcolm X小學，位於Park Vista公寓的區域；初步判斷是兩撥人因某些爭執導致暴力，三男兩女中槍，其中一男一女身亡。

康提說，傷者是在停車場被發現，槍手與受害人看起來相互認識，目前尚不清楚多少人開了槍，警方仍在調查，並在附近公寓發現了一些證據。

針對本案，警方正懸賞2萬5000元尋求線索，呼籲知情者撥打202-727-9099聯繫警方，或發短信到50411。