華府突發槍案 至少5人中槍 2人死亡

華府 東南區的國會高地(Congress Heights)社區附近在31日下午突發槍案,警方稱至少五人中槍,其中兩人死亡,初步判斷是因兩撥人發生爭執,導致這場不明智的槍枝暴力,警方現懸賞2萬5000元尋求線索。

華府代理警察 局長康提(Robert Contee)31日下午在記者會表示,警方是在當天下午1時20分左右接到報警電話,案發現場在東南13街與東南國會街交匯處,靠近Malcolm X小學,位於Park Vista公寓的區域;初步判斷是兩撥人因某些爭執導致暴力,三男兩女中槍,其中一男一女身亡。

康提說,傷者是在停車場被發現,槍手與受害人看起來相互認識,目前尚不清楚多少人開了槍,警方仍在調查,並在附近公寓發現了一些證據。

針對本案,警方正懸賞2萬5000元尋求線索,呼籲知情者撥打202-727-9099聯繫警方,或發短信到50411。

Photog Mike Fuhr says he heard heavily armed @DCPoliceDept officers yelling “We’re coming in!” before heading into a building here. @wusa9 We’re standing by for newser from DC police chief. @wusa9 pic.twitter.com/s0AFpoaAUs