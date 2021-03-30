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眼看亞裔婦遭狠踹 大樓警衛忙關門未救助 已遭停職

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

新冠疫苗接種卡別亂丟 它會越來越重要

編譯組／綜合報導

 

休士頓KHOU 11電視台報導，每位接種完成第一劑疫苗的民眾都會拿到一張接種卡，它不僅能讓你完成第二劑接種，未來還會成為另類「身分證」，讓你可以外出旅遊。現在已經開始有郵輪公司要求登船旅客，都必須備妥14天之前已經完成接種的證明，因此接種卡的保管或補發將會越來越重要。

底下是聯邦疾管中心（CDC）的建議：

備份：拿到接種卡後，最好立刻用手機拍照，這樣就算忘記帶卡，還是可以讓接種人員知道，你第一劑是Pfizer或Moderna，第二劑才不會錯。

護貝：不少人建議，在兩劑接種完成後，最好將卡片護貝，以便保存。Staples的免費護貝沒有期限，Office Depot與Office Max的免費期只到7月25日。

 

遺失：如果找不到接種卡，CDC說應該先跟最初接種的單位聯絡。如果是在連鎖藥房接種，再領接種卡會很方便；但如果是在大型接種中心，就會比較複雜，得先跟德州衛生廳的防疫單位聯絡，因為他們才有你的接種紀錄。

 

限制：例如水晶郵輪（Crystal Cruise Lines）預計夏季復航，但新增規定是，旅客登船前都必須出示證明，已經完成接種14天以上。另外，一旦通用接種護照（universal vaccination passport）開始核發，也需要接種卡才能換領。

 

郵輪 CDC 德州

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