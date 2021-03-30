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華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

記者封昌明／休士頓報導
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

就在3月16日亞特蘭大發生的「黃金按摩」（Gold SPA）未足一個月之際，休士頓的中國城邊緣的Richmond大道上，由一位華裔女子Jenny經營的按摩店，3月28日下午3時驚傳非裔男子入店企圖性侵，該名男子在店主大聲尖叫、求救及奮勇抵抗下落荒而逃，適時被見義勇為的路人報警及開車追逐下隨即破案。Jenny回億當時情境仍驚魂未定。

Jenny說，嫌犯雖未說出種族歧視字眼，但肯定是看她個小好欺侮，到店內藉口換錢，掏出一張極為破舊的百元紙鈔，被她以太過破舊為由拒收後，嫌犯發現店內並無旁人，就藉故使用廁所，並且入內久久不出來，Jenny心起疑竇在門外大聲詢問，該名嫌犯以馬桶不通為由，召喚她入內，隨即發現嫌犯只是丟置一大堆衛生紙偽裝成馬桶不通，引她入內，經她按下沖水閥隨即排除了故障。

說時遲那時快，嫌犯迅速將廁所門反鎖，將她撲倒在地，用雙腿壓制Jenny的雙腿讓她動彈不得，並上下其手，Jenny隨即大聲呼救，並且奮力抵抗，掙扎過程中額頭、臉頰、膝蓋、手指等都出現腫痛，她將嫌犯身穿的連帽運動衫（hoodies）扯破，嫌犯心驚拔腿就跑，她隨即追了出去，並且大聲呼救，路人見狀隨即撥打911報警，嫌犯趁機跳上對街駛過的公共汽車逃逸，另一位英勇的路人隨即開車尾隨，同時也報警，嫌犯被循線而來的警員逮個正著。

對於如此迅速破案，Jenny讚揚警方效率極高，她也感謝這兩位善心人士見義勇為，讓正義得以伸張。她回憶案發當時，由於她的抵抗，嫌犯揮拳攻擊她的前額及臉頰，傷部至今仍隱隱作痛黑青一片，在警方的安排下她也到醫院做了相關檢驗，要提告嫌犯。她呼籲休士頓同業最近也要注意防範。

被害人出示受傷的膝蓋，痛斥歹徒囂張。（記者封昌明／攝影）
被害人出示受傷的膝蓋，痛斥歹徒囂張。（記者封昌明／攝影）
被害人出示報案單據，讚揚警方辦案效率高。 （記者封昌明／攝影）
被害人出示報案單據，讚揚警方辦案效率高。 （記者封昌明／攝影）
嫌犯藉故換錢，刺探店內人物虛實。（記者封昌明／翻攝）
嫌犯藉故換錢，刺探店內人物虛實。（記者封昌明／翻攝）

休士頓 種族歧視 性侵

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