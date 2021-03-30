忍了一年 迫不及待花錢 芝消費潮湧現 名牌店排長龍

芝加哥名牌商店，近來每逢假日幾乎都大排長龍。(特派員黃惠玲/攝影)

受疫情 影響而有錢沒處花的消費者，正大張旗鼓準備回歸市場，4月起恢復開放觀眾入場的芝加哥 小熊棒球賽，至今已有15萬人排隊搶購門票，著名的芝加哥河派對船旗下七艘於國殤節周末，全部預定一空，坊間各大國際名牌商店，更時常出現大排長龍的景觀。

根據美國經濟分析局(U.S. Bureau of Economic Analysis)統計，將個人可分配收入儲蓄起來的比率，從去年1月的7.6%，增長到今年1月的20.5%，零售業營業額從去年12月到今年1月間，提高了7.6%，JP摩根大通銀行經濟學家葛拉斯曼(Jim Glassman)說，聯邦發放了三次紓困金 ，加上疫情期許多消費場所關門，使得民眾一下子手中多了不少現金可花，「這是我從來沒有見過的事情」。

美國零售與福飾工業市場研究公司Mintel的副主任史密斯(Diana Smith)說，消費者目前購買的商品仍以必需品為主，但隨著各項防疫措施放寬，外出變得比較安心、舒適，可預料將帶動其他非必需品的消費，她表示，因為疫情焦躁不安的顧客，渴望體驗回到正常的感受，，但還是有許多人仍舊會擔心感染病毒或面臨財務困難，「我們看到了樂觀跡象，但情況不會在一夜間反彈」。

對應專家的分析，芝加哥派對船公司Tiki Boat說，旗下船隻預計從5月1日恢復營運，前幾周的預約情況比往年同期差了四成，但從5月底明顯好轉，包括國殤節周末及勞工節周末，所有船位已全部售罄，而這期間也接了不少生日、婚前單身派對等活動預約。

4月5日起將開放兩成觀眾入場關賽的芝加哥小熊球隊，自市府宣布可重新售票後，至今已有15萬球迷排隊登記欲購買門票，根據官網顯示，前六場球賽中的五場個人票全部銷售一空。

至於搭機出遊方面，根據德勤顧問公司(Deloitte)在3月初完成的民調顯示，已接種新冠疫苗民眾中，有45%覺得搭機很安全，而未施打疫苗者，僅有35%覺得搭機安全。

在國際名牌LV擔任銷售的華裔小梅說，從開始發放首批紓困金至今，店裡工作比平常還忙，尤其因為疫情而限制入店人數，幾乎每個分店門外天天都有人排隊，「進來的客人中，八成都會消費」，在該品牌工作五年的小梅說，「店裡比以前年節期間的生意更好，完全看不到景氣蕭條的跡象」。