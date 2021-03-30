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拜登提名亞裔 成新州聯邦法官候選人

記者謝哲澍／新澤西州報導
庫拉希獲拜登總統提名，成為新州聯邦法院法官候選人。(取自羅格斯大學官網)
庫拉希獲拜登總統提名，成為新州聯邦法院法官候選人。(取自羅格斯大學官網)

美國總統拜登周二宣布，將提名庫拉希(Zahid Quraishi)為聯邦法院法官候選人。如果通過，他將成為全美首位擔任聯邦地方法官的穆斯林。拜登還將在新州填補第二個空缺，擬由博根郡法律顧問尼爾斯(Julien Neals)擔任。

庫拉希是羅格斯大學法學院畢業生，目前擔任地方法官，是拜登向聯邦法院提出的首批10個提名人之一。擔任地方法院法官之前，庫萊希曾是Riker Danzig Scherer Hyland Perretti律師事務所合夥人，此前則擔任過助理檢察官和國土安全部的助理首席法律顧問，以及陸軍法官檢察長的一名軍事檢察官。

值得一提的是，庫拉希具有巴基斯坦血統，也是新澤西第一位在聯邦法院任職的亞裔。新州穆斯林律師協會理事會成員Faudia Hameed Clemenza說，作為第一位打破現狀者，庫拉希將面對比其他人更多的困難。

尼爾斯則曾在紐瓦克市政府任職，隨後成為博根郡代理行政官，曾擔任Lamparello Mallon＆Cappuzzo律師事務所合夥人。

新州立法者支持拜登提名。州長墨菲說，總統遵循承諾，確保法院更加多元化並能夠代表居民。參議員梅南德茲(Robert Menendez)稱，2位候選人代表了新州的價值觀，反映該州引以為傲的多樣性，也是任何有效的司法機構宣誓依法維護平等正義的關鍵要素。

拜登 新州 提名

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