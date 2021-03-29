新冠病患終獲雙肺和腎臟移植

24歲染疫者馮登斯坦，進行雙肺與腎臟雙重器官移植後，首次下床走路。（KHOU11)

休士頓 KHOU 11報導，哈里斯(Harris)縣24歲、擁有三名孩子的父親馮登斯坦（Colby Vondenstein）分享罹患新冠肺炎 重症後，進行雙肺和腎臟雙器官移植後的過程，提醒「青年人認真看待新冠肺炎」。

去年聖誕節 ，馮登斯坦一家人與家族們一起慶祝佳節，沒有任何潛在健康危機的他們，幾乎在同一時間確診。除了馮登斯坦外，其他人都康復了。

12月28日確診後，他的情況不斷惡化，1月5日被送往聖哈辛托衛理公會醫院加護病房，醫護人員幫他裝上呼吸機。

1月11日，他被轉院至德州醫療中心的衛理公會醫院（Methodist Hospital）。醫生告訴家人，「他的腎臟衰竭，肺部萎縮，必須在短時間內進行雙肺與腎臟移植。」

家人指出，一開始移植小組否認他因身體虛弱，被列入移植名單，幾週後他被批准進行雙器官移植。

馮登斯坦的妻子Tori說，醫師告訴他們，可能只有幾天的生命，但2月28日晚上，醫療團隊發現有適合他的腎和肺臟，「這真是個奇蹟。」

一個月後，在醫療工作人員陪同下，馮登斯坦的家人透過視訊，看見逢登斯坦睽違三個月後，第一次下床走路。

「我感覺很好」他在接受KHOU 11的Zoom採訪說，「這麼多醫護人員幫助我，休士頓衛理公會醫院救了我的命。」

他對器官捐贈的家人說，「我想見到他們，感謝他們，對他們所愛的人發生的事情感到遺憾。」

衛理公會醫院認為，馮登斯坦應該是率先因染疫接受雙肺和腎臟雙重移植者之一。

他們一家人，希望透過馮登斯坦的故事，提醒「疫情仍在全球流行中，年輕人要認真看待。」

他可望於未來兩周內出院，但必須與治療師合作，重新學習如何吞嚥，以便自己進食，且積極復健走路。