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芝北華埠60歲越裔男遭襲擊 女兒疑種族仇恨籲提高警覺

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
受到驚嚇的叢凱莉父親，回神後曾拍下攻擊者的背影。(NBC5視頻截圖)
受到驚嚇的叢凱莉父親，回神後曾拍下攻擊者的背影。(NBC5視頻截圖)

因為60歲的父親日前在芝加哥北華埠疑因膚色遭到陌生男子從身後襲擊，32歲的女兒越南裔叢凱莉(Kaylee Cong，音譯)挺身呼籲停止反亞裔仇恨，她說，事發後父親因為英語不好沒有報警，且無健保憂增加兒女負擔而未就醫，叢凱莉說，儘管歧視與仇恨犯罪的定罪存在困難，但希望藉著他們的經歷鼓勵更多亞裔站出來發聲。

叢凱莉說，他們住在芝加哥已經15年，從來沒有遇到這樣的情況，直到這次事件，叢凱莉稱父親就是反亞裔仇恨受害者，「否則不會有人隨意攻擊什麼都沒做的路人」，她也提到，相信有不少亞裔家長都跟他父親一樣，受到攻擊後選擇保持沈默，「但我們年輕一代不應該如此」。

她說，父親每天晚上都會到外面走路健身，前幾天晚間11時左右，父親如常去走路，行經百老匯大道(N. Broadway Blvd.)靠近恩斯利街(W. Ainslie St.)時，突然有人向他的左側頭部打了一拳，這個不明人士毆打了她父親後，若無其事繼續往前走。

接著她父親看到一名腋下夾著棒球棒的男子站在人行道上，這時父親馬上拿起手機假裝報警並喊著「我打給911」，然後離開現場，叢凱莉說，他父親沒有看清楚第一個攻擊他的人是什麼膚色，但第二個手拿棒球棒的是白人，

她隔天知道父親受到襲擊後想向警方舉報，但「沒料到竟會這麼困難」，她說，21日下午3時左右，先打電話給311，接線生將她轉接後卻無人接聽，接著她改打911，對方要她等返家後再打，當晚6時30分，她再打911，接線生把她轉接到另一條線，仍舊無人接聽。

叢凱莉後來乾脆在網路上填寫報案表格，隔天她收到信息指稱報告無法完成，因她把襲擊歸類為簡單攻擊(simple attack)而不是毆打(battery)，警局發言人泰瑞(Don Terry)對此解釋，如果是毆打案件，必須當面向警察陳述，叢凱莉說，「報案不應該這麼難」。

她表示，警方目前不確定該起事件是否屬於仇恨犯罪，因為攻擊者沒有對她父親喊話或說什麼，但警方表示，仇恨犯罪會是該案件調查的一部份。

芝加哥警局統計顯示，此間反亞裔仇恨犯罪紀錄少之又少，2019年與2020年均各只有兩起。

叢凱莉與父親等家人，在芝加哥已定居15年。(NBC5視頻截圖)
叢凱莉與父親等家人，在芝加哥已定居15年。(NBC5視頻截圖)
芝加哥地區華人與其他反對種族歧視的族裔，近來頻頻發起行動抗議反亞裔歧視與仇恨犯罪...
芝加哥地區華人與其他反對種族歧視的族裔，近來頻頻發起行動抗議反亞裔歧視與仇恨犯罪。(特派員黃惠玲/攝影)

亞裔 仇恨犯罪 芝加哥

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