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女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

編譯組／綜合報導
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

美國銀行（BOA）位於休士頓Hwy 6 N. 7770 號的分行，男行員拉米雷茲（Juan Esteban Ramirez）在2020年9月間，至少騙取兩名女客戶的手機，並違法取得她們的裸照，拉米雷茲除了已被開除，現在還可能吃上重罪。哈里斯(Harris)縣檢察官佛契（Keaton Forcht）表示，拉米雷茲能在一周內連續取得兩名20多歲女子的私人照片，合理懷疑還有其他受害人。拉米雷茲已遭起訴，但以1500元交保。

第一名女子是在去年9月14日前往分行，想要辦一張新的簽帳卡，但是卻不知道如何取得相關個資，因此將手機解鎖後交給拉米雷茲。但拉米雷茲卻趁機開了相片app，然後將16張裸照或僅著內衣的照片傳給自己。雖然拉米雷茲刪掉簡訊，但女子後來還是發現了訊息，報警處理。檢察官佛契指出，最嚴重的是，拉米雷茲違反了銀行行員的信賴原則，讓顧客不疑有他的情況下把手機交給拉米雷茲。

 第二起案件發生在同一周稍晚，受害者與父母前往分行，想詢問帳戶相關事宜。但拉米雷茲據稱又偷了女顧客的照片，而且這次還開始威脅對方。檢察官佛契指出，拉米雷茲這次不但偷照片，還發威脅簡訊給對方，說他手上有她的私密照片，而當事人覺得害怕，認為拉米雷茲想要她提供什麼，才能換回隱私

 

 

手機 美國 隱私

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