「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

位於芝加哥西郊艾姆赫斯特市(Elmhurst)的杜勒斯洗衣店(Dulles Clearners)，因在店門口懸掛「祈求剷除在我們國家內惡魔中國 人的影響力」海報，引起西郊亞太裔社區與民眾震驚，其中居住在該市的21歲中國收養女孩梅爾雯(Lili Melvin)表示，對於這種事情「我不能再保持沈默」，她與母親直接到店裡向店東表示該海報的不當與傷害，「雖然他沒有道歉，但我們要他知道我們的感受」。

梅爾雯兩歲時由母親李塔維斯基(Teri Litavsky)從中國收養，母女倆感情深厚，梅爾雯說，她在自己居住的城鎮上看到這張海報時難過到哭泣，「我不知道為何我住的小城，竟然會有人覺得把這樣的海報貼出來是OK的」。

她與母親因此一起到洗衣店向店東杜勒斯(John Dulles)，反應對於該海報對他們與亞裔 社區的傷害與不當，「雖然他沒有向我道歉，但我要讓他看到我，知道我的表情與感受」。

杜勒斯事後接受媒體採訪時說，當梅爾雯與她母親到店裡提出反映後，他就把那張寫著「像惡魔般的中國人」海報取下，「這已經是五個月前的事了」。

「我不是種族主義 者，五個月前我犯了錯誤，因為我要說的是像惡魔般的中國政府，不是指中國人民，我錯了，我承認，但五個月前，我就把海報拿掉了」。

杜勒斯洗衣店目前貼上試圖道歉海報。(youtube視頻截圖)

不過，這張原來懸掛在店門口的海報，近來再度於社交媒體上瘋傳，店東為了澄清，近日重新掛上一幅試圖道歉的海報，海報寫著「我為五個月之前的海報道歉，因為我當時用錯字了，我指的是中國政府，並非中國人民」。

杜勒斯說，「有人試圖毀謗我，讓我看起來像種族主義者」，他表示，當梅爾雯母女來反映後，他就告訴她們，「好吧，我把海報取下來」，他說之後他把該海報丟進垃圾桶。

李塔維斯基對此表示，「你寫了，讀了，還印了出來，並掛在門口，然後你說不是故意的？」她說，自己不相信這樣的解釋，她表示，歧視在今天、明天、任何時候、任何地方都不能接受，她也從來沒想過在所居住的城市，必須要為女兒做這些。

針對此事件，一場和平抗議行動將在該家洗衣店門口舉行，時間為27日上午11時到中午。